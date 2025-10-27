El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen facilitada por el CSIC del test genético de la muestra de sangre. CSIC

Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas

Un nuevo trabajo liderado por un equipo del IN-CSIC-UMH identifica 22 genes clave que revelarían la presencia de la enfermedad tras el estudio de la muestra

R. M.

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:39

Comenta

El análisis genético de una muestra de sangre podría convertirse en una herramienta eficaz para diagnosticar de forma temprana la enfermedad de Parkinson. Tanto, que ... podría revelar el desarrollo futuro de esta dolencia incluso antes de que mostrase sus primeros síntomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  5. 5 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  6. 6

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  7. 7

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  8. 8 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  9. 9 La Junta refuerza la prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa que afecta al ganado
  10. 10

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas

Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas