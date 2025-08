Ampliar Vistantes del zoo de Barcelona junto a la zona de los chimpancés. David Zorrakino / Europa Press

No lo abandone, dónelo para la merienda de los leones Un zoo de Dinamarca enciende la polémica en las redes con su llamamiento público para que se entreguen mascotas vivas no deseadas o que sus dueños ya no puedan mantener, para alimentar a sus animales carnívoros