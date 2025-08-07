El 016 atiende más de 59.000 consultas por violencia de género en lo que va de año El servicio de atención a víctimas recibió una media de 329 consultas diarias y registró un aumento en las llamadas realizadas por mujeres afectadas directamente

Miguel G. Casallo Jueves, 7 de agosto 2025, 12:20

El servicio telefónico de atención a víctimas de violencia contra las mujeres, 016, ha registrado un total de 59.317 consultas entre enero y junio de 2025 a través de las diferentes vías habilitadas. Esta cifra supone una media diaria de 329,3 consultas, según ha informado este jueves el Ministerio de Igualdad.

El 016, operativo desde 2007 y gestionado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recibido desde entonces 1.402.465 llamadas pertinentes. Solo en los seis primeros meses de este año, se atendieron 50.950 llamadas telefónicas. A estas se suman 4.729 consultas a través de WhatsApp, 2.936 chats online y 702 correos electrónicos enviados a la dirección oficial del servicio.

Las propias víctimas representan el 76,3 % de las llamadas realizadas, lo que supone un incremento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024. Por su parte, el 18,7 % fueron efectuadas por familiares o personas allegadas, y un 5 % por otras personas o sin identificar.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado sobre el repunte de la violencia de género durante los meses de verano, en los que se concentra el 30 % de las agresiones. «Es fundamental dar la voz de alarma en servicios como el 016 para salvaguardar la seguridad y proteger la vida de las mujeres», ha señalado. Además, ha apelado al compromiso de los entornos más cercanos: «Pongamos el foco y no dejemos pasar ninguna situación en la que se produzca violencia, porque puede derivar en algo peor».

El 016 es un servicio gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día en 53 idiomas. No deja rastro en la factura telefónica y también está adaptado para personas con discapacidad auditiva, del habla y baja visión. Además de orientación general, ofrece asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a cargo de profesionales especializados. También deriva llamadas urgentes al 112 y proporciona información sobre recursos sociales, ayudas económicas y servicios de acogida.