Notable incremento de nuevos cofrades en Valladolid

La Semana Santa de Valladolid -declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1980- presenta este año un llamativo número de nuevos cofrades que se incorporan ... a las filas de las 20 cofradías que componen actualmente la semana de pasión. Algunos por amistad, otros por devoción, algunos jóvenes y otros adultos, las cofradías incrementan el número de hermanos de manera notable. La Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda es la hermandad que más altas nuevas ha registrado con más de 50 nuevas incorporaciones entre la sección infantil y la adulta.

Miguel Santos, hermano ministro de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda, celebra las nuevas incorporaciones. «Es motivo de celebración que hayan decidido formar parte de nuestra cofradía y también un responsabilidad para quienes llevamos años formando parte de esta hermandad. Les acogemos con los brazos abiertos y con la ilusión de transmitir el sentimiento franciscano durante esta Semana Santa», explica el hermano ministro. Con las nuevas incorporaciones la Orden Franciscana de Valladolid cuenta este año con 510 cofrades entre sus filas.

Elvira Díez lleva tres años siendo cofrade de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda y «quería que dos de mis mejores amigas se apuntaran para vivir la Semana Santa juntas». Sus dos amigas, Victoria Tejera y María Luisa Martínez viven por primera vez qué es ser cofrade de la Orden Franciscana en Valladolid. «Mi amiga Elvira nos invitó a venir. Siempre he querido formar parte de una cofradía ya que nunca he estado en ninguna y quiero vivir el sentimiento», explica Victoria Tejera. Por su parte, María Luisa Martínez precisa que «desde pequeña siempre he visto muchas procesiones y he querido salir en ella y vivir esa nueva experiencia».

Una nueva aventura que las tres amigas, de 12 años, vivirán en los próximos días. «Creo que me lo voy a pasar muy bien y tengo muchas ganas de disfrutar», apunta María Luisa Martínez, visiblemente nerviosa, mientras que Victoria Tejera ayuda a su amiga: «Van ser unos días para reflexionar todo lo ocurrido durante el año y vivir por primera vez dentro de una cofradía creo que va a ser una experiencia única». Elvira Díez, que disfrutará de su tercera Semana Santa como cofrade, desvela que «ser cofrade de la Orden Franciscana es tener una segunda familia y nuevas amistades fuera del colegio. El Viernes Santo es el día grande y lo disfruto mucho. Aunque son muchas horas caminando te lo pasas bien».

Quienes también se incorporan como nuevas a la cofradía, pero a la sección de adultos, son Celia Jorge (25 años), Rebeca López (50 años) y Carmela Sánchez (63 años). La más joven de las tres comenzó su vinculación con la Semana Santa varios años atrás, «cuando era pequeña», pero su amistad con los hermanos franciscanos le ha llevado a dar el paso «de cambiarme de cofradía y venirme a esta». Rebeca López y Carmela Sánchez, sin embargo, tendrán su primera toma de contacto con la Semana Santa vallisoletana este año.

«Es la primera vez que voy a salir en la procesión y estoy ilusionada. Espero no cansarme mucho y quiero saber cuál es el sentimiento que voy a tener mientras ocurre la procesión», precisa Carmela Sánchez tras haber recibido la medalla de la cofradía. Rebeca López, que se ha inscrito «gracias a unos amigos que tengo aquí», confiesa que lo que más le gusta «es el plan familiar que se hace en la cofradía» y espera «que el tiempo respete para poder disfrutar».

Otras cofradías como la de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo ha incorporado este año «32 nuevos cofrades» alcanzando así «los 800 hermanos», explica Daniel C. Guerra, hermano mayor de la cofradía. Carlos Sanz, presidente de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, señala que «no ha sido un mal año estadísticamente hablando pero creemos que tenemos que tener más altas. Han sido 28 altas en un rango muy variado, desde bebés pasando por niños, jóvenes y alguna de más mayor».

La Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha tenido una treintena de altas. Iñigo Miranda, alcalde de la cofradía, afirma que «ha habido de todas las edades, desde niños y jóvenes hasta adultos». 14 altas nuevas han registrado en la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, «6 adultos, 8 jóvenes (más de 14 años) y 10 menores de 14 años incluidos niños menores de 5 años», confirma Francisco Javier Sánchez, alcalde mayor de la hermandad. En la sección infantil de de Nuestra Señora de la Piedad han incorporado «15 nuevos niños este años de edades comprendidas entre los 3 meses y los 10 años», finaliza Raquel, de la sección infantil de la cofradía.