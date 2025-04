La 'Procesión del Desencuentro': las cofradías por un lado y el Rocío, por otro

Las discordia entre la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia y la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío se salda con la supresión ... en el programa oficial de la Procesión del Encuentro, que se viene celebrando el Domingo de Resurrección. Las discrepancias entre ambas partes han derivado en un callejón sin salida, en este caso, sin atisbos de acuerdo más allá del que certifica las diferencias. Este evento venía siendo habitual desde hace doce años y solo se dejó de oficiar dos veces por la pandemia del coronavirus, en 2020 y 2021.

Comparada con el acervo y el arraigo del que gozan otras manifestaciones más enraizadas en la historia de la Semana Santa que vive la ciudad, la Procesión del Encuentro es un acontecimiento relativamente nuevo dentro del ritual de liturgias y ceremonias que acreditan la declaración de Interés Turístico Nacional de las conmemoraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Como asevera el presidente de la hermandad, José Manuel Ansoleaga, a pesar de esa 'juventud', este evento «es uno de los actos más esperados por los segovianos».

La agrupación que dirige presume con orgullo de haber sido la creadora y promotora de esta comitiva, que se estrenó en 2012 en sustitución de la del Resucitado, que es la que regresa al programa de esta edición. El acuerdo alcanzado por aquel entonces con la Junta de Cofradías, con la autorización además del Obispado, alumbró una colaboración para que el paso del Cristo devuelto a la vida al tercer día de su muerte no fuera el único que saliera a las calles del centro de la ciudad para festejar el Domingo de Resurrección, como se venía efectuando desde 2004 después de medio siglo sin procesionar. La propuesta juntaba esta imagen con la del Virgen del Rocío.

Y así se ha venido escenificando hasta este año, con las excepciones mencionadas en tiempos de covid. Ambos cortejos recorrían sus itinerarios y confluían en la Plaza Mayor, a medio camino entre la Casa Consistorial y la Catedral, donde ambas imágenes se paran, una frente a la otra, en el Encuentro de la Madre con su Hijo ante el estallido de júbilo de los fieles, las notas musicales y los aplausos.

Esa colaboración se ha fracturado del todo. Las discrepancias han desgastado y erosionado las relaciones entre la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia y la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Tanto tira y afloja ha terminado por romper la cuerda, y la Procesión del Encuentro es la baja que se cobra la discordia. «Cada uno irá por su lado», confirman ambas partes.

En el interior de la Catedral

El presidente de la Junta de Cofradías, Víctor García, evita ahondar en las razones que han desembocado en el cambio en el programa oficial para no agitar más el avispero. De hecho, para el día 27 de abril, Domingo de Resurrección, está anunciada la celebración de «la Procesión del Resucitado», no la del Encuentro, que de esta forma regresa al calendario. Como es tradición, partirá a las 11 horas de la Catedral y desfilará con el paso del Cristo por la plaza del Potro, calle Trinidad, plaza de Guevara, Miguel Canto Borreguero, Serafín, plaza de la Rubia, Cronista Lecea y Plaza Mayor, para continuar de regreso a la seo, donde será recibida por el obispo de la Diócesis, Jesús Vidal. El recorrido estará acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Félix Martín. A continuación, a las 12:30, el programa oficial difundido por la Junta de Cofradías tiene prevista la Misa de Pascua y la bendición papal oficiada por el nuevo prelado.

Por otro lado, la Hermandad del Rocío confirma que también hará su propia procesión ese mismo Domingo de Resurrección porque «no queremos privar a la gente» del acto que en los últimos años ha venido marcando el final del ciclo pascual, arguye José Manuel Anseolaga. Al igual que Víctor García, elude entrar en los detalles que han llevado a que la Procesión del Encuentro se caiga del programa oficial. De todos modos, matiza y comenta que «sí habrá encuentro», aunque no será al aire libre, en la Plaza Mayor, ni rodeados de fieles y curiosos, siempre que la meteorología lo permitiera.

Según Ansoleaga, y a falta de «cortar unos pequeños flecos» con la Diócesis, la intención de la Hermandad del Rocío es celebrar el cortejo habitual que sale de la iglesia de San Sebastián y continuar el itinerario tradicional que enfila las calles Licenciado Peralta, Eulogio Martín Higuera, Seminario, Gobernador Llasera, José Canalejas y Herrería hasta desembocar en la Calle Real y subir a la Plaza Mayor. En esta ocasión, proseguirá hasta la Catedral, donde el presidente de la hermandad prevé que sea recibida por el obispo de Segovia, y hará un recorrido por el interior del templo, donde «se encontrará» con el paso del Cristo Resucitado.

Un burofax

La procesión de la Virgen del Rocío saldrá a las 11:30 horas y no se cruzará ni se solapará con la del Cristo Resucitado. Está previsto que llegue a la seo a las 13:45 horas, después de la eucaristía.

El trasfondo que subyace en esta discordia es que la Junta de Cofradías de Semana Santa no considera «penitencial» a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de ahí que no admita su pertenencia en la entidad que reúne a las diez agrupaciones oficiales de la ciudad. Hace dos años, Ansoleaga ya expresó públicamente su malestar al no estar representada la hermandad en la iniciativa, asumida por el Ayuntamiento de Segovia, de colocar unos gallardetes con los escudos de cada cofradía junto a la fachada de la Casa Consistorial.

La grieta se agrandó el año pasado por la misma razón. El presidente de la Junta de Cofradías se remitía a la votación de las diez agrupaciones penitenciales que arrojó que la decisión de dejar fuera la insignia rociera. Mientras Víctor García justificaba la decisión en la voluntad de las cofradías y en que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío «no es penitencial», por lo que carecía de sentido su presencia junto al resto de emblemas durante la Semana Santa, Ansoleaga esgrimía la implicación rociera en los actos del ciclo, y más concretamente en la organización de la Procesión del Encuentro.

El detonante en esta edición ha sido la reclamación, vía burofax, hecha por la hermandad a la Junta de Cofradías por el uso de imágenes de la Virgen andaluza. Esta demanda ha hecho que la entidad que encabeza Víctor García tuviera que volver a editar el vídeo promocional de la Semana Santa de Segovia, titulado de este año 'El sentimiento de un pueblo', suprimiendo los momentos de apenas unos segundos en los que aparecía la Virgen del Rocío, junto al resto de procesiones e imágenes de los distintos actos que conforman el programa oficial.