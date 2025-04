Rioseco pone en valor el uso de la mantilla española en la Semana Santa

La mantilla española es una prenda de casi obligada presencia en la vestimenta de las mujeres que participan como «manolas» en las procesiones de Semana ... Santa. Por eso, la Junta de Cofradías de Medina de Rioseco ha centrado en esta prenda la segunda charla de su vigésimo segundo ciclo de conferencias Patrimonio y Tradición, que este martes fue impartida en la Casa de Cultura, coincidiendo con la exposición de fotografía Hermanas, por los modistos palentinos José Martín y José Ramón Aparicio, contando con la participación de dos modelos, que fueron vistiendo distintos tipos de mantilla.

La primera parte de la charla versó sobre la historia y la tradición de la mantilla, explicando José Ramón Aparicio que es una evolución a partir del siglo XVIII con la llegada a España del comercio francés, de la casa real de los Borbones y de los encajes, pero sin olvidar que viene de la tradición de taparse las mujeres la cabeza para la vida cotidiana. Como curiosidad recordó la Rebelión de las Mantillas, manifestaciones pacíficas en 1871 protagonizadas por mujeres pertenecientes a la aristocracia madrileña en apoyo a la Casa de Borbón frente Amadeo de Saboya.

A continuación se habló del protocolo de la mantilla en procesiones de Semana Santa y de Gloria, señalando lo que se debe llevar y lo que no, como que la falda no puede ir nunca por encima de la rodilla, que siempre se debe llevar media negra, sin exceso maquillaje y joyas, siendo opcional el tacón «dependiendo del aguante», aunque es preferible una pequeña plataforma al no ir el pie pegado al suelo.

En todo caso, «se tiene que buscar el equilibrio y guardar la compostura, sin olvidar que hay detrás una devoción, y si no la tienes hay que respetarla, en algo que parece obvio, de ahí que nada de móviles y selfis, ya que se pueden hacer antes o después», según explicó José Martín, quien añadió que «la peineta o teja tiene que ir en ángulo recto con la cabeza como si la mantilla fuera una prolongación de la columna vertebral», siendo negra para las procesiones de Pasión y blanca para las del Domingo de Ramos y de Resurrección.

Respecto a hombres, expresó que es conveniente no llevar playeros, y, en todo caso, que sean negros y que se parezca lo más posible a un zapato. Es también importante que la túnica sea lo suficientemente larga para que no se vea el pantalón. José Martín, cofrade de la Vera Cruz de Palencia y con una importante colección de mantillas, destacó «la importancia de guardar las tradiciones, en algo por lo que lucho».

En este sentido, respecto a la mantilla, indicó que «si no se potencia el oficio va a desaparecer», haciendo ver que «me da envidia Andalucía, donde hace años estaba decayendo el uso de la mantilla y salieron a la calle las mises andaluzas con matilla y no se tardó en que las niñas la volvieran a vestir». Además, recordó iniciativas de países como Francia e Italia en defensa de tradiciones textiles similares. Por su parte, José Ramón Aparicio manifestó que «hay que respetar la tradición, pero sin olvidar que nunca fue estática, que ha tenido una evolución, por eso es más fácil adaptarse al día a día».

José Martín, modisto de alta costura que ha presentado sus diseños en París, manifestó la importancia de salvaguardar las tradiciones, porque «cada vez nos importan menos, porque preferimos irnos de vacaciones que participar o presenciar las procesiones». Respecto a la mantilla, defendió su uso, «como algo muy nuestro», como una prenda que «hace más esbelta a la mujer y enmarca su cara». Por eso no dudo en recordar la frase de Lola Flores de «porque siempre tenemos que despreciar lo nuestro». Tras las conferencias, tuvo lugar una actividad práctica sobre colocación de mantillas.

El ciclo de conferencias Semana Santa Patrimonio y Tradición se cerrará el próximo martes, 8 de abril, a las 20.15, con la presentación de la revista ilustrada que cada año edita la Junta de Cofradías y que ya llega al número 37 de su segunda época. En estas actividades culturales anteriores a la semana de Pasión de la Ciudad de los Almirantes, este sábado la Hermandad del Descendimiento celebrará en el Teatro Principal, a las 19.30 horas, sus tradicionales jornadas, que, en su décimo sexta edición, tendrán el título de Doble Mirada, con los fotógrafos como protagonistas