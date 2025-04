Un cuarto de siglo haciendo faroles para alumbrar la Semana Santa de Rioseco

Las procesiones de Semana Santa no serían igual sin las largas hileras de cofrades que anteceden a los pasos procesionales y que van alumbrando a ... las imágenes de devoción. No es de extrañar que en Medina de Rioseco existan artesanos como Restituto Alfageme Martín, que, a sus 63 años, en el presente año ha llegado al cuarto de siglo confeccionando estas pequeñas obras de artesanía.

Como suele ocurrir en muchos casos, esta costumbre de hacer faroles la heredó Restituto de su padre, Juan Manuel, que los hacía de hojalata de las latas de manteca de las panaderías. «Iban estañados, por lo que el calor de las velas despegaba las piezas y había que arreglarlos», recuerda Resti, como se conoce en Rioseco a este popular vecino. Fue precisamente en estos pequeños arreglos con los que se inició este artesano poco antes de morir su padre. En ese momento también comenzó a realizarlos de chapa y soldados, más fuertes y duraderos. En el recuerdo queda cuando realizó para la Hermandad de la Crucifixión el primer gran encargo de una cofradía riosecana.

Desde entonces son muchas las cofradías que confían en el buen hacer de Resti para que confeccione los faroles que van a alumbrar en la procesión. Poco a poco el riosecano ha ido mejorando su técnica y elaboración, siempre de forma artesanal, e incluso reciclando materiales como es en el caso de los cristales, que los coge del punto limpio. Una de sus innovaciones fue la incorporación de la linterna con leb

, a la que cubre con un pequeño plástico, siendo el efecto muy parecido al de la antigua llama de las velas, siempre teniendo en cuenta que «nada podrá sustituir a la cera de las velas con su característico olor al irse quemando». Después de tantos años, Resti es capaz de distinguir los que han salido de su taller de entre los cientos y cientos de faroles que cada año salen en procesión. De hecho, un año distinguió a un cofrade que llevaba uno de sus faroles con palo muy bajo para su altura, por lo que a los pocos días no tardó en ponerse en contacto con él para cambiárselo.

Resti hace faroles porque «me gusta, no vivo de ello» y, sobre todo, porque «quiero seguir la tradición de mi padre». Una particularidad de esta afición, y que demuestra la ausencia de que no hace negocio, es que a los niños les va cambiando el palo según va creciendo, de tal modo que, cuando ya se hacen cofrades adultos, les da un farol grande a cambio del pequeño y de la diferencia de precios. Este veterano artesano quiere que sus faroles duren, por eso aconseja que, tras las procesiones, se desmonten, que el farol propiamente dicho se envuelva en una funda de tela y el palo se coloque en una superficie plana, como en la parte superior de un armario, para que no se combe.

Aunque nació en Villafrechós, Resti llegó de niño a Rioseco con su familia, por eso se siente muy riosecano. De ahí su gran orgullo de que sus pequeñas obras de artesanía formen parte de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Ahora, con gran ilusión, ve cómo sus nietos, Carlos y Alejandro, podrían seguir la tradición familiar. Con 14 y 6 años, se interesan por la afición de su abuelo y les gusta hacer algunas de las piezas de los faroles. Aunque no hace más que faroles para que los cofrades alumbren, este artesano aceptó, como algo sentimental, hacer cuatro faroles para el paso de Jesús Atado a la Columna de su pueblo natal, al haber pertenecido su padre a esa cofradía.

Tras estos 25 años haciendo faroles, Resti quiere agradecer a todos los riosecanos que confiaron en su trabajo artesanal para tener uno de sus faroles, a la que vez que siente gran orgullo por formar parte de esta gran Semana Santa que es la de Medina de Rioseco.