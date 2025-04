Miguel García Marbán lleva prácticamente medio siglo viviendo la Semana Santa de Medina de Rioseco con fe, mucha intensidad, muchas pasiones y muchos recuerdos. ... También ha aportado a esta cita anual con numerosos titulares y noticias desde su perspectiva de colaborador de El Norte de Castilla contando cómo sus vecinos y los visitantes viven estos días como un hecho identitario de profunda espiritualidad que convierten a la Ciudad de los Almirantes en capital del encuentro y la hermandad entorno a sus vivencias desde niños. Es más, este riosecano, desde su responsabilidad como director del Museo de San Francisco, también ha indagado en el pasado de la Semana Santa al tiempo que trabajado en diferentes proyectos para dotarla de proyección a futuro. Ahora, este sábado, será el pregonero de la Semana Grande por excelencia del municipio, pregonero de su pasión.

- ¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué supone para usted este cargo de tanta relevancia para Rioseco y para una Ciudad que vive por y para su Semana Santa?

La verdad es que fue toda una sorpresa, ya que nunca se me pasó por la cabeza ser pregonero de la Semana Santa de Rioseco, por lo que lo consideré como un maravilloso regalo. En todo caso fue una gran alegría, que, a la vez, supone un honor con letras mayúsculas, aunque no exento de tremenda responsabilidad.

- Lleva muchos años cubriendo informativamente pregones, actos, procesiones, pero ahora, ¿cómo se plantea su cometido?

Esto es otra historia, ahora soy yo el que va a tener que enfrentarse al público, en su mayoría riosecanos y cofrades, a los que tengo que contar aquello de lo que ellos mismos son los protagonistas, los que hacen esa Semana Santa tan querida y especial.

- Riosecano, informador, cofrade… ¿En qué pilares se sustentará su pregón?

En especial mi condición de riosecano y cofrade, con todas las vivencias semanasanteras de casi 60 años, a la que se une el ser director del Museo de San Francisco, desde el que he coordinado los expedientes para nuestra Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

- Además hermano de La Flagelación

Entré en la cofradía en 1977, por lo que esta Semana Santa haré 48 años como cofrade, aunque antes ya asistía con mi padre y mis hermanos a los actos de la hermandad. Fui mayordomo en 1994, llevando la vara junto a mi hermano Toño, que portando él el banderín, que al año siguiente llevé con mi hermano Luciano en su mayordomía. En Rioseco no sabemos si nuestra Semana Santa está hecha de nosotros, los riosecanos, o nosotros, los riosecanos, estamos hechos de esta Semana Santa tan única.

- Supongo que el titular de su hermandad presidirá el pregón…

No podía ser de otra manera, aunque representando a todos los pasos riosecanos, los que llevo en el corazón desde niño. Comuniqué mi deseo a la hermandad, que dio su aprobación, lo que agradezco en el alma. Una vez más estará a mi lado, dándome fuerzas, como tantas veces cuando lo he portado a hombros.

- ¿Qué es lo que verdaderamente quiere transmitir en su pregón? ¿Algún recuerdo?

Mi intención es convocar las emociones, las vivencias y los sentimientos que unen a todos los riosecanos en su memoria colectiva de la Semana Santa, la que nos liga a todos los que hemos nacido en un mismo espacio vital. Y cómo no, habrá muchos recuerdos, de los que están, como mi esposa, Ana, y mis hijos, Ana y Álvaro, mi madre, Eulalia, y mis hermanos, Marta, Toño, Luciano, Mamen y Fernando, que, junto al resto de familiares y amigos, me acompañarán ese día. Pero también de los que ya no están con nosotros, en especial de mi padre, Antonio García Concellón, al que le debo ser de nuestra Semana Santa, de mis suegros, Pedro y Mari, y mi cuñada Raquel. También estarán en mi memoria todos los cofrades de La Flagelación que durante tantos años estuvieron a mi lado desde que soy hermano de esta cofradía y a los que, con dolor, dijimos adiós.

- Como ha dicho, el hecho ser cofrade lo heredó por tradición familiar…¿Cómo ve el futuro de la Semana Santa de Medina de Rioseco?

Creo que muy bien a tenor de los números con 4.300 cofrades en una localidad de 4.600 vecinos. Sin embargo, no hay que tirar cohetes, hay que ser cautos e intentar hacer bien las cosas, que no es más que ser lo que siempre hemos sido, el seguir el camino que nos marcaron los que nos antecedieron y que tenemos que señalar a los que nos sucedan, siempre con las oportunas adaptaciones a los tiempos modernos.

- Además, en los últimos años, están adquiriendo una proyección aún más si cabe…

La proyección más importante tuvo lugar en 2009 con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, a la que siguió acciones promocionales por distintas localidades que han ido dando a nuestra tradición una gran proyección.

- A su juicio, ¿la Semana Santa de Medina de Rioseco a qué debe de aspirar en estos tiempos? Me refiero a un gran proyecto, una gran marca, una gran procesión, algún nuevo enfoque de comunicación o marketing…

Quizás el proyecto más importante es el de preservar la tradición heredada para que no se desvirtúe, lo demás vendrá por añadidura con unos ritos singulares de gran autenticidad.

- Y la hermandad es el santo y seña de su localidad precisamente amén del hecho devocional…

La hermandad es sobre todo un hecho identitario que marca la vida de los cofrades. El niño es inscrito nada más nacer y, después de una vida de cofradía, recibe sepultura con la túnica como mortaja.

- ¿Cómo fue la Semana Santa de su niñez y comparándola como la vive ahora?

Pues la verdad es que no hay mucha diferencia, acompañaba a mi padre a los mismos actos en los que ahora es mi hijo el que me acompaña. La edad va pesando pero la ilusión y emoción permanecen en un constante sentido de permanencia.

- ¿Y su momento en las procesiones de Medina de Rioseco?

Son muchos. El momento de tallar el paso en el refresco, el desfile de gremios, la salida de los pasos de las iglesias, el baile en la calle Mayor o la rodillada. Bien es cierto que de una manera especial está la salida de los Pasos Grandes de su capilla, los populares Longinos y Escalera, el Viernes Santo.

- ¿Cree que Rioseco se ha hecho un hueco entre las grandes tradiciones de Semana Santa de España por derecho propio?

Rioseco siempre ha estado ahí, sonando, no en valde podemos presumir de tener una tradición ininterrumpida durante cinco siglo portando los pasos a hombros, con unos grupos escultóricos de gran valor artístico, con el valor de haber sido tallados, en sus mayoría, por entalladores riosecanos entre los siglos XVI y XVIII. Algo que relatamos mi hermano Fernando y yo en un libro conmemorativo que escribimos con motivo del bicentenario de nuestra cofradía en 2014.

- ¿Y la mejor noticia que le gustaría escribir alrededor de la Semana Santa de Rioseco?

Pues por pedir que no quede. No estaría mal escribir sobre la Semana Santa de Medina de Rioseco en su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ya más con los pies en el suelo, me gustaría narrar, un año más, en unos días, todas las procesiones, porque eso significará que los pasos han salido a la calle, como lo han hecho siempre.