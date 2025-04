Programa completo de la Semana Santa de Medina del Campo 2025

El Norte Valladolid Jueves, 3 de abril 2025, 16:15 Comenta Compartir

La Semana Santa de Medina del Campo de 2025 comenzará el 10 de abril, Jueves de Pasión y se prolongará hasta el Domingo de Resurrección, que se celebra el 20 de abril. Este es su programa completo:

Aquí, además, puedes consultar los programas completos de la Semana Santa de Castilla y León 2025.

Jueves de Pasión, 10 de abril

- Via Crucis Infantil 'Con Jesús hasta la Cruz'. Inicio: A las 18.00 h. La Cruz a las 17:40 h. Salida-llegada: Santuario de Nuestra Señora del Carmen (Padres Carmelitas). Recorrido:

Pl. San Juan de la Cruz, C. Almirante, Pl. Mayor de la Hispanidad, C. Almirante y Pl. San Juan de la Cruz.

Viernes de Dolores, 11 de abril

Inicio: Al finalizar la Eucaristía (No antes de las 21:15 h.) Salida – llegada: Iglesia Colegiata de San Antolín

Recorrido: Pl. Mayor, C. Maldonado, Avda. Lope de Vega, C. Padilla y Pl. Mayor. A la llegada al atrio de la Iglesia Colegiata de San Antolín se entonará la Salve Popular. Dónde verla: A la salida de la Iglesia Colegiata, o a su llegada a la Iglesia donde la Banda de CC y TT de la Archicofradía, recibe a Ntra. Sra. de las Angustias, a los píes de la Iglesia Colegiata de San Antolín con una marcha procesional, para después entonar la Salve.

Sábado de Pasión, 12 de abril

- Traslado procesional del Nazareno de la Cruz. Inicio: 20:00 h. (19:30 h. Concentración Ermita de San Roque) Salida - llegada: Ermita de San Roque a Ermita del Amparo

Recorrido: Ermita San Roque, Avda. V Centenario, Avda. Regimiento de Artillería, C. Las Farolas, C. Simón Ruiz, Plaza Mayor, C. Gamazo, C. Rafael Giraldo, C. Carreras, Ermita Amparo)

Dónde verla: A la salida de la Ermita de San Roque, a su paso por la Avenida del Regimiento de Artillería con la silueta del Castillo de la Mota al fondo o a su llegada a la Ermita del Amparo.

Domingo de Ramos, 13 de abril

- Procesión de la Borriquilla. Inicio: A las 11:00 h. tendrá lugar la Eucaristía y la Bendición de Ramos y Palmas en la Iglesia Santiago el Real, al finalizar dará comienzo la procesión de Domingo de Ramos. Salida – llegada: Iglesia Santiago el Real

Recorrido: Pl. Santiago, C. Santa Teresa, Pl. Marqués de la Ensenada, Pl. del Pan, C. Bernal Díaz del Castillo, C. Padilla, Pl. Mayor, C. Almirante, C. Alfonso Quintanilla, C. San Martín, Pl. del Pan, Pl. Marqués de la Ensenada, C. Santa Teresa, Pl. Santiago el Real. Dónde verla: A la salida en la Iglesia de Santiago el Real con la bendición de los ramos o a su paso por la Calle Santa Teresa.

- Peregrinación del Santísimo Cristo del Amor. Meditación de las Siete Palabras. Inicio: Al finalizar la Eucaristía (20:00 h. Eucaristía) Salida – llegada: Santuario de Nuestra Señora del Carmen (P.P. Carmelitas)

Recorrido: Pl. de San Juan de la Cruz, Iglesia de los P.P. Carmelitas (Primera palabra), Alfonso Quintanilla, San Martín, Pl. del Pan, Pl. del Marqués de la Ensenada, Residencia de Ancianos Desamparados (Segunda palabra cubierta por la Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría), Santa Teresa, Conventos de las Madres Agustinas y Carmelitas Descalzas (Tercera Palabra cubierta por la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz), Pl. de Santiago, Iglesia de Santiago el Real (Cuarta palabra cubierta por la cofradía de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna), Apóstol Santiago, Colegio Hijas de Jesús – Jesuitinas (Quinta palabra cubierta por la Cofradía de El Calvario), San Martín, antigua Iglesia de San Martín – Museo de las Ferias (Sexta palabra cubierta por la Cofradía de Cristo en Su Mayor Desamparo), Almirante y Pl. de San Juan de la Cruz, Iglesia de los P.P. Carmelitas (Séptima palabra).

Dónde verla: En cada una de las paradas que hace la procesión para meditar sobre las Siete Palabras.

Lunes Santo, 14 de abril

- Procesión de La Sentencia. Inicio: 21:00 h. aprox., al finalizar el rezo de 'Completas'. Salida-Llegada: Monasterio de San José (MM. Carmelitas)

Recorrido: Santa Teresa, Pl. del Marqués de la Ensenada, Pl. del Pan, San Martín, Alfonso de Quintanilla, del Rey, Las Cuestas, Cerradilla, Inicio de C. Gamazo, lectura Sentencia, Pl. Mayor por el Arco, Almirante, Alfonso de Quin-.tanilla, Pl. del Pan, Pl. del Marqués de la Ensenada, Santa Teresa.

Dónde verlo. A su llegada a la Casa de los Arcos, frente a los Juzgados.

- Rosario de Penitencia. Inicio: 23:00 h. Salida – llegada: Iglesia de Santiago el Real.

Recorrido: Pl. Santiago, Alvar Fáñez, Morejón, Doña Leonor, Pl. de San Agustín, San Martín, Almirante, Pl. Mayor, Bernal Díaz del Castillo, Pl. del Pan, Pl. del Marqués de la Ensenada, Santa Teresa y Pl. Santiago.

Martes Santo, 15 de abril

- Rosario de Penitencia. Inicio: 23:00 h. Salida – llegada: Iglesia de Santiago el Real.

Recorrido. Pl. Santiago, Apóstol Santiago, José Zorrilla, Zamora, Avda. Portugal, Gamazo, Pl. Mayor, Bernal Díaz del Castillo, Pl. del Pan, Pl. del Marqués de la Ensenada, Santa Teresa y Pl.Santiago.

- Sermón y Rosario de la Soledad de la Esperanza. Inicio: 20:30 h. Salida – llegada: Iglesia del Convento de las Hermanitas de Ancianos Desamparados (Asilo)

Recorrido: Pl. del Marqués de la Ensenada (Sermón de la Soledad a las puertas del Convento de las Hermanitas de Ancianos Desamparados), Juan de Álamos (Primer Misterio), Pl. Don Federico, C. Toledo (Segundo Misterio en esquina con Calle Padilla), C. Padilla (Tercer Misterio en esquina con C. del Pozo, y Cuarto Misterio en confluencia con Bernal Díaz del Castillo), Pl. Mayor (Quinto Misterio en confluencia con C. Almirante), C. Almirante, Pl. San Juan de la Cruz (Letanías), Calle Alfonso Quin- tanilla, Pl. del Teatro, Pl. del Pan y Pl. Marqués de la Ensenada (Meditación y Salve a las puertas del Convento de las Hermanitas de Ancianos Desamparados - Asilo).

Dónde verla: En cualquiera de los lugares donde se rezan los misterios del Santo Rosario a lo largo del Recorrido.

Miércoles Santo, 16 de abril

- Procesión de las Llagas de Cristo de la Cofradía del Calvario. Inicio: 19:30 h. (19:00 h. eucaristía) Salida – llegada: Parroquia de Santo Tomás Recorrido: Pl. Santo Tomás, Valladolid, Constitución, Alegría y Plaza Santo Tomás. Dónde verla: a su salida y llegada de la parroquia.

- Via Crucis popular. Inicio: 22:30 h. (22:00 h. Eucaristía por los Cofrades difuntos) Salida – llegada: Iglesia de San Miguel Arcángel Recorrido: C. Padilla, Pl. Mayor de la Hispanidad y C. Padilla. Dónde verla: Siguiendo el camino del via crucis.

Jueves Santo, 17 de abril

- Procesión de Caridad. Inicio: 20:40 h. Salida – llegada: Iglesia de Santiago el Real.

Recorrido: Pl. Santiago, Apóstol Santiago, Pl. de San Agustín, Ronda de Gracia, Artillería, Rafael Giraldo, Gerardo Moraleja, Pl. Segovia, Bravo, Pl. Mayor de la Hispanidad, Bernal Díaz del Castillo, Pl. del Pan, Pl. del Marqués de la Ensenada (Canto de la Salve a las puertas del Convento de Hermanitas de Ancianos Desamparados – Asilo e interpretación de La Saeta), Santa Teresa y Pl. Santiago. Dónde verla: A la salida de la Iglesia de Santiago el Real donde se realiza la Promesa de Silencio, a su paso por la Plaza Mayor de la Hispanidad o en las puertas de la Residencia de Ancianos Desamparados donde se canta la Salve.

- Procesión de la Vera Cruz. Inicio: 23:00 h. Salida – llegada: Monasterio de Santa María Magdalena (M.M. Agustinas), Santuario de Nuestra Señora del Carmen (P.P. Carmelitas), Ermita del Amparo, Iglesia Santo Tomás, Monasterio M.M. Clarisas, Monasterio M.M. Carmelitas Descalzas y Colegiata de San Antolín. Concentración de Pasos en la Plaza Mayor de la Hispanidad.

Recorrido: Pl. Mayor (salida por acera del Continental), C. Padilla, Puente de San Miguel, Valladolid, San Miguel, Juan de Álamos, Pl. del Pan, San Martín, Alfonso Quintanilla, Almirante y Pl. Mayor de la Hispanidad.

Dónde verla: En cada uno de los actos individuales que realizan las cofradías antes de salir de sus templos, en el arranque de la procesión en la Plaza Mayor, en el Puente de Piedra o a su llegada a la Plaza Mayor, donde se entona el Miserere.

Viernes Santo, 18 de abril

- Procesión de Sacrificio. Inicio: 7:00 h. de la mañana Salida – llegada: Iglesia de San Miguel Arcángel a Monasterio de Santa Clara Recorrido: Avda. Lope de Vega, Puente de Agua- caballos, La Mota, Respaldo de la Mota, Castillo de la Mota, Avda. del Castillo y Duque de Ahumada.

Dónde verla: En el Castillo de la Mota, aunque esta procesión es mejor seguirla a lo largo de todo su recorrido, especialmente por las estrechas calles del Barrio de la Mota.

- Procesión de El Encuentro. Inicio: 11:00 h. Salida – llegada: Pl. Mayor de la Hispanidad

Recorrido 1: C. Padilla, Toledo, Ramón y Cajal, Pl. del Pan, San Martín Alfonso Quintanilla y Almirante

Recorrido 2: Pl. Mayor, Gamazo, Rafael Giraldo, Artillería, Ronda Santa Ana, Simón Ruiz y Pl. Mayor.

Dónde verla: A la llegada de ambas procesiones a la Plaza Mayor donde se produce el Encuentro.

- Procesión del Silencio. Inicio: 20:30 h. Salida – llegada: Convento M.M. Agustinas, Iglesia de Santiago el Real, Colegiata de San Antolín, Iglesia de Santo Tomás, Iglesia de San Miguel Arcángel, Santuario de Nuestra Señora del Carmen, Convento Carmelitas Descalzas. Concentración de Pasos en la Pl. Mayor de la Hispanidad (20.15 h.)

Recorrido: Pl. Mayor, C. Almirante, San Martín, Ronda del Apóstol Santiago, Pl. del Apóstol Santiago, C. Santa Teresa, Pl. Marqués de la Ensenada, Pl. del Pan, Ramón y Cajal, Toledo, Padilla y Pl. Mayor de la Hispanidad donde se finalizará la procesión entonando el canto de la Salve a la Virgen de las Angustias. Dónde verla: A la salida en la Plaza Mayor o en las calles San Martín y Santa Teresa como calles más monumentales de la Villa o a su llegada a la Plaza Mayor para cantar La Salve.

- Procesión de la Liberación. Inicio: 1:00 h. de la madrugada Salida – llegada: Monasterio de San José (MM. Carmelitas)

Recorrido: Santa Teresa, Pl. del Marqués de la Ensenada, Pl. del Pan, San Martín Alfonso Quintanilla Almirante, Pl. Mayor, Atrio Iglesia de San Antolín, (Meditación), Pl. Mayor, Almirante, Alfonso Quintanilla, San Martín, Pl. del Pan, Pl. del Marqués de la Ensenada, Santa Teresa. Dónde verla: A su llegada al Atrio de la Colegiata donde se realiza una Meditación y el coro interpreta cantos al Cristo.

Domingo de Resurrección, 20 de abril

- Procesión de Resurrección. Inicio: 12:00 h. Salida – llegada: Encuentro en la Pl. Mayor de la Hispanidad a Colegiata de San Antolín.

Recorrido: Almirante, Alfonso de Quintanilla, San Martín, Pl. del Pan, Ramón y Cajal, Toledo, Padilla y Pl. Mayor de la Hispanidad hasta la Colegiata de San Antolín donde se dará por finalizada la procesión entonando el canto de la Salve a la Virgen de la Alegría. Dónde verla: En la Plaza Mayor donde se produce el encuentro, en la bajada por la Calle Alfonso Quintanilla con la fachada de la iglesia de los Padres Carmelitas como fondo o a la entrada de la Plaza Mayor desde la Calle Padilla.