Vecinos de un pueblo de Segovia denuncian la venta opaca de un solar con valor histórico Acusan al Ayuntamiento de Encinas de vender patrimonio sin transparencia ni aviso público

La reciente subasta de un solar municipal en la localidad segoviana de Encinas ha desatado una oleada de críticas entre los vecinos, que critican la opacidad del proceso y la pérdida de un bien considerado patrimonio colectivo. El terreno, situado en el antiguo emplazamiento de la fragua del pueblo, fue enajenado por un precio de salida de tan solo 2.210 euros.

El malestar surgió cuando los residentes se enteraron de la subasta una vez vencido el plazo para presentar ofertas, ya que el anuncio solo se colocó en el tablón físico del Ayuntamiento, sin difundirse por canales habituales como la sede electrónica o la lista de WhatsApp municipal, empleada regularmente por la alcaldesa Lourdes Cristóbal (PSOE). Esta falta de difusión ha generado sospechas sobre la transparencia del procedimiento y la voluntad real de informar a la ciudadanía.

Más allá de su valor económico, el solar posee un fuerte valor simbólico al haber albergado la antigua fragua, lugar clave en la memoria colectiva del municipio. Según aseguran los vecinos en un comunicado, la alcaldesa ha justificado la venta alegando la necesidad urgente de liquidez, provocada por la retención de fondos estatales ante la falta de presentación de las cuentas públicas desde 2023.

No obstante, los vecinos recuerdan que el Ayuntamiento renunció a cobrar tasas municipales clave, como el agua o el impuesto de circulación, durante el presente mandato. Consideran, por tanto, que la venta no solo es injustificada, sino ineficaz para resolver los problemas económicos de fondo del municipio.

En respuesta, realizaron una concentración vecinal este viernes frente al Ayuntamiento para exigir mayor transparencia, participación ciudadana y la paralización inmediata de la operación.