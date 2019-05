Valores de la 'patria chica'

Había ambiente de fiesta y el pasacalles y las danzas contribuyeron a ello. La Diputación festejó el segundo Día de la Provincia con una velada que empezó en el Palacio Provincial y culminó en el teatro Juan Bravo con las distinciones a aquellas personas e instituciones que, a lo largo de su trayectoria, se han distinguido por su lealtad a la tierra segoviana y sus valores. De por medio, un pasacalles amenizado por la Banda de Dulzainas de Segovia, dirigida por Joaquín González-Herrero, y la actuación, ya en la Plaza Mayor, del grupo de danzas de San Pedro de Gaíllos.

La Diputación ha distinguido este año con la Medalla de Oro de la Provincia a dos instituciones que celebran cien años de existencia: la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, fundada en 1919, y el Centro Segoviano de Madrid, que echó a andar en 1920. De la primera, el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, subrayó su «encomiable» labor «en la búsqueda del progreso intelectual de la provincia y su permanente defensa de los intereses de Segovia, su perseverancia en la divulgación de su pasado y en la defensa de su patrimonio artístico y cultural». Fue el actual director, Rafael Cantalejo, el encargado de recibir la Medalla de Oro. Cantalejo recordó la labor «filantrópica y desinteresada» que tantos profesores han realizado a lo largo de cien años, desde los integrantes del primer cuadro de profesores de la Universidad Popular, entre los que figuraba Antonio Machado, hasta quienes actualmente mantienen viva la llama de una institución señera.

Del Centro Segoviano de Madrid, Vázquez destacó su función de «cordón umbilical» de los segovianos residentes en la capital de España con su tierra. «Durante cien años también se ha convertido en motor de nuestra cultura en Madrid y en faro de referencia y conservación de nuestras más genuinas costumbres y tradiciones», dijo. Antonio Horcajo, presidente del Centro Segoviano de Madrid, evocó la figura de sus predecesores: «No se puede escribir la historia de Segovia del último siglo sin tener en cuenta la historia de los personajes que han sido socios del Centro Segoviano, entre ellos Aniceto Marinas, que fue presidente honorario perpetuo, el doctor Teófilo Hernando, el doctor Antonio García Tapia... todos hijos de Segovia que han amado Segovia en Madrid y se han sentido siempre arropados allende sierra».

El cantautor Ismael Peña Poza, nacido en Torreadrada en 1936, recibió el título de Hijo Predilecto de la Provincia. Paisano del doctor Teófilo Hernando, primer segoviano en recibir esta distinción (la Diputación se la otorgó en 1955), Ismael tiene a sus espaldas una amplia trayectoria artística y profesional en la que ha conseguido «unir lo popular con lo culto, tamizar la herencia de las tradiciones con una inspiración clásica, en la que la sensibilidad y el buen gusto se unen para lograr emocionarnos con sus bellas composiciones», en palabras de Francisco Vázquez. El folclorista agradeció la distinción: «Está bien eso de echar abajo la afirmación de que nadie es profeta en su tierra. Yo ya veo que lo soy y estoy muy feliz por ello». Ismael repasó su vida en Torreadrada, Cuéllar, Madrid y París e hizo un guiño a la «gente del pueblo», a la que agradeció la «generosidad de habernos contado todo lo que han vivido». Pleno de emoción y entusiasmo, «y hasta un poco más alto, quiero dar las gracias a la Diputación por este título», manifestó.

El político y jurista Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, exdefensor del Pueblo, y la periodista Pilar Cernuda, ambos vinculados a la provincia de Segovia desde hace años, recibieron, por su parte, el título de Hijo Adoptivo de la Provincia. «Si algo caracteriza a Álvaro Gil-Robles es su condición de paladín universal en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, valores irrenunciables de la Unión Europea, de la que siempre se ha mostrado como uno de sus más firmes defensores», dijo el presidente provincial. «Es un hecho simbólico y emocionante, después de tantos años en Segovia», afirmó el distinguido. «De los segovianos siempre he recibido más de lo que yo les he dado», añadió. Similares sensaciones expresó Pilar Cernuda tras recibir el título de Hija Adoptiva. Con emoción y sentimiento, la periodista afincada en Marugán recordó a la «gente maravillosa» que se ha encontrado en Segovia». «Hay dos cosas que demuestran que soy de Segovia: el cuadro que me han dado y que yo lloro cuando hay gaitas, y hoy he llorado con las dulzainas», dijo.

Pueblos y alcaldes

En la celebración del segundo Día de la Provincia también hubo un lugar especial para los pueblos y sus alcaldes. Previamente a la entrega de medallas y títulos, la Diputación reconoció a los tres alcaldes y una alcaldesa que han permanecido al frente de sus respectivos ayuntamientos durante los últimos veinticinco años: Mariano Iglesias Sanz, alcalde de Cobos de Fuentidueña; Domingo Huerta Barrios, alcalde de Valleruela de Sepúlveda; Miguel Ángel de Vicente Martín, alcalde de Collado Hermoso y actual vicepresidente de la Diputación, y María Luisa Gil Pastor, alcaldesa de Fuente de Santa Cruz, que excusó su ausencia en el acto por por compromisos ineludibles adquiridos con anterioridad.