El TSJCyL tumba los servicios mínimos ordenados por la Junta para una huelga en Segovia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado a favor de Unión General de Trabajadores (UGT) en el contencioso administrativo que ... interpuso contra la orden de servicios mínimos que tramitó la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta para cubrir la convocatoria de huelga anunciada por la representación sindical ante la falta de acuerdo en las negociaciones emprendidas para conseguir subidas retributivas para la plantilla de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Conservación Segovia 2022, que es la contrata que se encarga del mantenimiento de la red viaria.

La resolución anula la orden decretada por la Administración regional porque, según deduce el fallo, «no están justificados los motivos» por los que imponía unos servicios mínimos que el secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Gorka López Prieto, tacha de «abusivos», además de «vulnerar el ejercicio del derecho fundamental» de los trabajadores de ir a la huelga. Dicha orden fijaba un oficial en el puesto de la capital segoviana, otro de retén en el Sepúlveda, y uno más en el de Nava de la Asunción, que «es lo que ya está asignado» normalmente, explica el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la organización denunciante, Manuel Sanz.

El fallo, que da cuenta de que los mínimos fijados eran desproporcionados, ha tardado en dictaminarse un año y diez meses. En todo este tiempo, los catorce empleados de la adjudicataria de la conservación de las carreteras en la provincia no han realizado ningún paro ni huelga.

El sindicato quiere ahora que la resolución del TSJCyL sea un punto de inflexión y sirva para «desbloquear» el conflicto. Por eso, instan a llegar a un acuerdo entre las partes y conminan a la Administración autonómica a que no recurra en casación. Sanz añade la intención de UGT de que el fallo sea tenido en cuenta en futuros procesos de contratación que inicie el Gobierno regional en la comunidad.