Manuel Sanz (izq.), Gorka López Prieto, y el delegado de los trabajadores, Francisco Javier Méndez. E. N.

El TSJCyL tumba los servicios mínimos ordenados por la Junta para una huelga en Segovia

Tras el fallo a favor, UGT pide que se desbloquee el conflicto laboral que afecta a catorce empleados de la contrata de conservación de carreteras

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:15

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado a favor de Unión General de Trabajadores (UGT) en el contencioso administrativo que ... interpuso contra la orden de servicios mínimos que tramitó la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta para cubrir la convocatoria de huelga anunciada por la representación sindical ante la falta de acuerdo en las negociaciones emprendidas para conseguir subidas retributivas para la plantilla de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Conservación Segovia 2022, que es la contrata que se encarga del mantenimiento de la red viaria.

