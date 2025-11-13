El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aparcamiento en la avenida de la Constitución donde ha tenido lugar la detención. Antonio de Torre

Segovia

Tres detenidos por intentar robar a una mujer por el 'timo de la siembra'

Agentes de la Policía Nacional de Segovia identificaron e interceptaron a los ladrones poco después de que la víctima diera la voz de alarma

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

La Policía Nacional ha detenido este jueves a tres personas -dos hombres y una mujer- que intentaron minutos antes hurtar a una mujer en el ... aparcamiento de un hipermercado de Segovia por el conocido como 'método de la siembra'. Los agentes identificaron e interceptaron a los presuntos ladrones poco después de su tentativa fallida. La víctima se dio cuenta del engaño y dio la voz de alerta, según confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

