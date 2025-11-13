Tres detenidos por intentar robar a una mujer por el 'timo de la siembra'

La Policía Nacional ha detenido este jueves a tres personas -dos hombres y una mujer- que intentaron minutos antes hurtar a una mujer en el ... aparcamiento de un hipermercado de Segovia por el conocido como 'método de la siembra'. Los agentes identificaron e interceptaron a los presuntos ladrones poco después de su tentativa fallida. La víctima se dio cuenta del engaño y dio la voz de alerta, según confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Esta modalidad de robo, que también se la ha bautizado como el 'timo de la moneda', consiste en acercarse a una sola persona que se encuentra en su vehículo y arrojar algo de dinero cerca de su posición. Mientras una de las personas del grupo distrae a la víctima diciendo que se le ha caído algo al suelo, las otras aprovechan para hurtar en el interior del coche la cartera u otras pertenencias de valor.

En los últimos meses, la Policía Nacional de Segovia ya ha intervenido en casos similares, también localizados en entornos de aparcamientos de supermercados. Así, el pasado mes de julio, una patrulla detuvo a tres personas de las que sospechaban que podían estar intentado llevar a cabo un robo por este método en Nueva Segovia. En esta ocasión, los agentes persiguieron el vehículo en el que iban los presuntos ladrones, que cuando se les dio alto trataron de escapar a toda velocidad.

En enero de este mismo año, se produjo una denuncia por haber sufrido un robo a través de estas estafas en el parking del centro comercial Luz de Castilla. En abril de 2024, la Guardia Civil investigó a tres personas por robar utilizando este método en el estacionamiento de un supermercado de La Lastrilla.