Treinta empresas presentarán ofertas de empleo reales en Tándem

La feria Tándem pone en contacto a los jóvenes con las oportunidades de empleo. Organizada por la Universidad de Valladolid (UVA), la Junta de Castilla ... y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Segovia, la Fes y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), la feria reunirá a treinta empresas que presentarán ofertas de empleo reales, desde puestos administrativos hasta perfiles técnicos. Aunque no disponen de cifras exactas de la inserción laboral motivada por la feria, los organizadores destacan la existencia de historias de éxito procedentes de personas que encontraron empleo tras participar en Tándem.

La jornada, prevista para la mañana del 8 de octubre en el campus María Zambrano, contará con un programa intenso que incluye cuatro ponencias sobre emprendimiento, inteligencia artificial, talento y técnicas para 'venderse' uno mismo, y cuatro mesas redondas sobre sectores estratégicos, como el agroalimentario, nuevas tecnologías, servicios y metalurgia. Más de 200 estudiantes de siete institutos de la provincia, en los últimos cursos de FP y Bachillerato, participarán en la feria, con el objetivo de conocer de primera mano las posibilidades de empleo y emprendimiento en Segovia.

El vicerrector del campus, Agustín García Matilla, destacó la importancia de la colaboración institucional para hacer de Segovia una ciudad universitaria de referencia, con la incorporación de nuevos estudios como el tercer curso de Enfermería y programas en comunicación digital. Por su parte, Magdalena Rodríguez, vicepresidenta de la Diputación, subrayó el compromiso de la institución con el empleo y el emprendimiento. José Luis Horcajo, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Segovia, subrayó el papel de Tándem en la retención de talento, mientras que Tamara Bravo, presidenta de AJE, defendió la feria como un espacio de encuentro para generar alianzas y fomentar la innovación.

Con un paro del 6,4% en Segovia, muy por debajo de la media nacional, del 10%, según los datos aportados por la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, Tándem 2025 se presenta como una oportunidad para consolidar la provincia como polo de atracción del talento joven, en un contexto de crecimiento industrial y económico.