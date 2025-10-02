El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente La escritura como oportunidad para reforzar los valores de la convivencia
Alumnos y empresas en una anterior edición de la Feria Tándem en Segovia. Antonio de Torre

Treinta empresas presentarán ofertas de empleo reales en Tándem

La novena edición de la feria tendrá lugar el 8 de octubre en el campus María Zambrano

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:39

La feria Tándem pone en contacto a los jóvenes con las oportunidades de empleo. Organizada por la Universidad de Valladolid (UVA), la Junta de Castilla ... y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Segovia, la Fes y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), la feria reunirá a treinta empresas que presentarán ofertas de empleo reales, desde puestos administrativos hasta perfiles técnicos. Aunque no disponen de cifras exactas de la inserción laboral motivada por la feria, los organizadores destacan la existencia de historias de éxito procedentes de personas que encontraron empleo tras participar en Tándem.

