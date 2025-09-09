El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Emilio Suárez Trashorras, durante el juicio del 11-M. Efe

Trasladan al hospital de Segovia al minero que facilitó los explosivos del 11-M

José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.175 años de prisión, cumple condena desde hace meses en la cárcel de Perogordo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 9 de septiembre 2025, 05:55

El exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.175 años de prisión por su papel en los atentados del 11 de marzo de 2004 ... en Madrid, ha sido trasladado en los últimos días desde el centro penitenciario de Perogordo al Hospital General Universitario de Segovia para recibir tratamiento por una supuesta neumonía. El recluso ya ha regresado a la cárcel segoviana, donde cumple condena desde hace varios meses.

