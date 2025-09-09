Trasladan al hospital de Segovia al minero que facilitó los explosivos del 11-M

El exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.175 años de prisión por su papel en los atentados del 11 de marzo de 2004 ... en Madrid, ha sido trasladado en los últimos días desde el centro penitenciario de Perogordo al Hospital General Universitario de Segovia para recibir tratamiento por una supuesta neumonía. El recluso ya ha regresado a la cárcel segoviana, donde cumple condena desde hace varios meses.

Trashorras fue condenado por la Audiencia Nacional como cooperador necesario de la masacre de Atocha al haber facilitado los explosivos empleados en los atentados que costaron la vida a 192 personas. De la pena impuesta deberá cumplir al menos 40 años efectivos.

Su nombre volvió a la actualidad en marzo de 2024, cuando El Comercio reveló que había solicitado acogerse a la ley de eutanasia desde el Centro Penitenciario de Asturias donde entonces se encontraba interno. El avilesino argumentaba la falta de tratamiento adecuado para su enfermedad mental y el sufrimiento derivado de su larga condena. Como gesto de protesta, llegó a designar al psiquiatra Julio Bobes, que lo había atendido en numerosas ocasiones, como médico de referencia para la prestación.

Aquella petición, enmarcada en el vigésimo aniversario del 11-M, no prosperó. El Ministerio del Interior rechazó sus reclamaciones por la gravedad de los hechos cometidos y la necesidad de evitar la revictimización de las personas afectadas. Trashorras ha presentado en los últimos años decenas de instancias solicitando permisos carcelarios y otros beneficios, sin éxito. Su estado de salud, tanto físico como psicológico, ha sido motivo de quejas reiteradas por parte de su defensa y de su entorno más cercano, que denuncian carencias en la atención penitenciaria.