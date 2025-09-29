El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia de Sacyl. A. de Torre

Trasladado al Hospital de Segovia al volcar el quad que conducía

El personal del centro de salud de Riaza desplazado realizó una primera asistencia al herido

Segovia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:30

Un conductor que pilotaba un quad ha resultado herido como consecuencia de las lesiones que le provocó el vuelco que sufrió mientras maniobraba con el vehículo. El accidente se produjo en la tarde de ayer domingo, en el núcleo de población de Castroserna de Arriba, dentro del término de Prádena, tal y como dan cuenta fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León que atendieron el aviso del percance. La voz de alerta advertía del incidente y lo localizaba en la Calle Real, frente al campo de fútbol. El centro coordinador transmitió los datos a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl. El personal del centro de salud de Riaza desplazado realizó una primera asistencia al herido, que al final fue evacuado al Hospital General Universitario de Segovia en una ambulancia de soporte vital básico.

