Toni Nadal: «La felicidad está en el proceso, no solo en el éxito»

El Norte Segovia Martes, 30 de septiembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

En el marco de la jornada de 'Educación en Valores', organizada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, decenas de jóvenes disfrutaron ayer en Segovia con las palabras de Toni Nadal, tío y entrenador del tenista Refa Nadal, que compartió lecciones de vida extraídas de su trayectoria junto a su sobrino. Recibido con cálidos aplausos, Toni abrió su intervención con un guiño al fútbol, pues Rafa soñaba con ser una estrella futbolística, y bromeó sobre la pasión del muchacho por un equipo «de blanco», en contraste con su propio amor por el Barcelona y el legado de su hermano Miguel Ángel, exjugador culé.

Con un discurso centrado en los valores, Toni destacó la ilusión como motor de vida. «Nuestra historia es una historia de ilusión, y esa fuerza impulsó a Rafa a superar sus límites», afirmó. Aunque reconoció el talento natural de tenistas como Roger Federer, el éxito de su sobrino se forjó en el esfuerzo y la superación. «Si Federer entrena una hora, tú entrena hora y media», le aconsejaba antes de duelos épicos. El sacrificio y la honestidad son algunos de los valores que explican el éxito de Rafa. Toni confesó haber sido «muy duro» con él, pero la mentalidad resiliente del tenista lo llevó a superar derrotas dolorosas, como la de Roland Garros 2009, para después triunfar en 2010. Un vídeo proyectado al final, con la palabra «resiliencia» como estandarte, emocionó a los presentes al revivir esa gesta. «La felicidad está en el proceso, no solo en el éxito», afirmó Toni, que subrayó la importancia de ser buenas personas. Nadal cerró con un mensaje inspirador: «No todos pueden ser números uno, pero todos pueden mejorar».

Al acto acudió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que destacó el liderazgo educativo de la región, con un sistema que brilla en el informe PISA por su excelencia en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. «No lo teníamos fácil, no somos la comunidad más rica, pero con el esfuerzo de alumnos, familias y docentes, pretendemos que consigáis vuestras metas», dijo. Mañueco subrayó el refuerzo en la enseñanza de Matemáticas, el auge de la Formación Profesional y las facilidades para acceder a la universidad, con tasas más bajas y más becas. También se refirió a otros servicios públicos, como el empleo, la vivienda -con los impuestos más bajos de España para jóvenes- y el transporte. «Sois los protagonistas de esta historia. En Castilla y León hay futuro, y os acompañeremos en vuestros proyectos».