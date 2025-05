Titirimundi empieza con gran éxito en la venta de entradas y los espacios llenos

El Festival Internacional de Títeres de Segovia, Titirimundi, empezó ayer a llenar de magia y asombro las calles, patios y teatros de la ciudad. ... Y lo ha hecho con gran demanda de entradas, circunstancia que augura una edición multitudinaria. «La venta de entradas fue una locura desde el primer momento. La primera mañana se vendieron alrededor de 7.000 entradas», dijo la directora de Titirimundi, Marian Palma, que desmintió la percepción generalizada de que todo está agotado: «El público a veces piensa que ya no queda nada porque intenta acceder a un espectáculo de aforo reducido y no hay, pero quedan muchas opciones todavía». Para facilitar el acceso, Palma animó a los interesados a consultar la web oficial y las redes sociales del festival, donde pueden encontrar un listado actualizado de los espectáculos con entradas disponibles.

Además, Titirimundi ha reservado 'tickets' para la venta presencial en algunos de los espacios escénicos, pensando en aquellos que no pudieron adquirirlos el primer día o que decidan sumarse al festival de manera espontánea. «Una hora antes del primer pase de cada día se venderán entradas en los propios espacios», detalló Palma. Entre los espectáculos con venta presencial, destacó los de Titiriteros de Binéfar, que actuarán el sábado y domingo, así como los de Tanxarina en las ruinas de San Agustín, Micropodium en el Colegio de Arquitectos, Volpinex en el Palacio Quintanar y Alex en la Diputación.

Plan B por la lluvia

Las previsiones meteorológicas dan lluvia para hoy y mañana, pero este es un desafío habitual para un festival que combina funciones al aire libre con espectáculos de interior. «Iremos día a día», afirmó la directora. Para garantizar que el programa se mantenga lo más íntegro posible, el festival ha identificado alternativas en varios de los patios históricos donde se celebran las funciones. «Algunos patios tienen claustros o zonas techadas, y en el momento hablaremos con el público para ofrecerle opciones». En los casos en que no sea posible utilizar una zona cubierta, se ha previsto la reubicación de los espectadores en espacios cercanos. «Por ejemplo, no hay problema en mover al público del Palacio Quintanar al de la Diputación, que está cubierto», señaló Palma. «Confiemos en que el programa se mantenga como lo hemos planteado, aunque ya veremos qué conseguimos. Pero, como siempre digo, Titirimundi sin una nube no parece Titirimundi», bromeó.

Aunque hubo actuaciones en calles y patios durante todo el día, el festival empezó de manera oficial por la tarde, en el teatro Juan Bravo, con el espectáculo 'Feos', a cargo de la compañía chilena Teatro y su Doble, que también se representará a las 20:30 horas de hoy. Aline Kuppenheim, directora de la compañía, compartió con los periodistas detalles sobre su trayectoria y el impacto emocional de sus montajes. «Mantener vivo el lenguaje del títere, de la marioneta, es un acto de resistencia. Somos actores que, tras una crisis de lenguaje, encontramos en las marionetas una forma de expresión única», explicó. Teatro y su Doble, fundado en 2005, ha explorado el teatro de marionetas como un medio para conectar con emociones profundas. 'Feos', dirigido a un público adulto, aborda la historia de dos personas marcadas por la mirada crítica del mundo, y utiliza marionetas hiperrealistas y técnicas como el stop motion para crear una experiencia visual impactante. La compañía también presenta en este festival el espectáculo 'Sobre la cuerda floja', obra que explora el duelo desde la perspectiva de una niña y su abuelo.