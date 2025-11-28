El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Carrión falla el siete metros que pudo poner al Nava por delante en el último minuto.

Javi Carrión falla el siete metros que pudo poner al Nava por delante en el último minuto. Antonio Tanarro

Los siete metros condenan al Nava

Los naveros fallan un penalti a 15 segundos del final con el duelo en tablas y el colista lo aprovecha para ganar sobre la bocina

Luis Javier González

Nava de la Asunción

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:04

Los fallos en los tiros de siete metros, el símbolo de confianza del balonmano, condenaron al Nava a una derrota amarga ante el colista. ¿Qué ... hacer cuando el ejecutor principal falla? El técnico del Nava, Álvaro Senovilla, mantuvo a Edu Reig tras su primer fallo, como suele hacer. Pero llegó el segundo. Y la patata caliente, el penalti a 15 segundos del final con el partido en empate, le cayó al novato, Javi Carrión, que estrelló el compromiso ante Nico García y vio como Marcos Dorado embocaba desde el pivote la victoria del Guadalajara al filo de la bocina. Dos puntos que reviven a los manchegos, ahora a un punto de los naveros, que ocupan plaza de promoción.

