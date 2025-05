El segoviano Óscar Velasco, mejor cocinero de Madrid en los premios Acyre

El Norte Segovia Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:48 Comenta Compartir

El chef Óscar Velasco ha sido distinguido con el premio al Mejor Cocinero en la 52ª edición de los Premios Gastronómicos ACYRE Madrid, un reconocimiento otorgado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid que cada año celebra la excelencia en los distintos oficios que conforman la escena gastronómica de la región.

La gala, celebrada en la Real Casa de Correos, reunió a una amplia representación del sector y ha contado con la presencia de destacadas personalidades de la gastronomía madrileña. Estos premios buscan «reconocer la labor de aquellos profesionales que representan a la perfección a la gastronomía madrileña porque se esfuerzan todos los días en hacernos felices a los demás», en palabras de Eduardo Casquero, presidente de ACYRE Madrid.

El segoviano Óscar Velasco recibió el premio al Mejor Cocinero y agradeció el galardón con unas palabras dedicadas a su equipo y a su trayectoria profesional. «Que reconozcan tu trabajo siempre es gratificante, pero este premio me hace especial ilusión porque viene de ACYRE, una asociación formada por cocineros y pasteleros como yo. Gente de oficio, que sabe bien lo que hay detrás de cada servicio, cada plato y cada jornada entre fogones», señaló Velasco al recoger el premio. «Este reconocimiento no es solo para mí. Es para todas las personas del equipo, que ponen su ilusión y esfuerzo en que VelascoAbellà sea cada día un poco mejor. También es para mi familia, mis amigos y para todos los que han estado cerca en este intenso camino. Y, por supuesto, para nuestros clientes, que nos permiten seguir cocinando y creciendo. Llevo casi veinticinco años viviendo en Madrid, una ciudad que me ha dado mucho y que siento como mi hogar. Aquí he crecido, he aprendido, me he equivocado muchas veces y, sobre todo, he cocinado cada día con ilusión y con mucha pasión. Estamos felices de estar en Madrid».

Natural de Segovia, Óscar Velasco ha desarrollado una carrera de fondo marcada por el rigor técnico, la sensibilidad por el producto y una visión contemporánea de la cocina. Tras formarse en la Escuela de Hostelería de Ángel de Alcázar y dar sus primeros pasos en Zalacaín, ha trabajado en algunas de las casas más influyentes de la alta cocina española. En 2001 se trasladó a Madrid para ponerse al frente de Santceloni, restaurante en el que ejerció como jefe de cocina durante dos décadas y con el que obtuvo dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol. En 2023, junto a la pastelera Montse Abellà, abrió VelascoAbellà en el distrito de Chamartín. Un proyecto personal que sintetiza años de experiencia, oficio y compromiso con la excelencia, y que en apenas un año ha obtenido una estrella Michelin y dos Soles Repsol. A esos reconocimientos se suma ahora el premio al Mejor Cocinero otorgado por ACYRE Madrid, que refuerza la figura de Velasco como uno de los grandes referentes de la cocina madrileña.