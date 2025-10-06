Un segoviano, hijo adoptivo de Valencia por su papel en la modernización de la ciudad La familia de Claudio Gómez-Perreta recibe a título póstumo, de manos de la alcaldesa valenciana, la distinción concedida

Valencia ha otorgado, a título póstumo, el título de hijo adoptivo de la capital del Turia al ingeniero segoviano Claudio Gómez Perreta (1924-2015), autor de algunas de las intervenciones urbanísticas más importantes llevadas a cabo en esta ciudad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Está considerado uno de los creadores de la modernización que experimentó la capital levantina. El Ayuntamiento acordó en su sesión plenaria del pasado 2 de octubre la concesión de esta distinción «en reconocimiento a su labor profesional y vocación en el campo de la ingeniería como firme defensor de la planificación territorial y del desarrollo urbano ordenado».

Al enumerar los méritos, destaca el hecho de haber jugado «papel clave en el diseño de vías de comunicación y de infraestructuras como el Plan Sur para la modernización de la ciudad de Valencia».

Numerosos familiares de Gómez Perreta han asistido al acto corporativo, presidido por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. Ha sido su hijo, Julio Gómez Perreta de Mateo, quien también trabajó con su padre en distintos proyectos, el encargado de recoger el documento que acredita el nombramiento.

También ha arropado a la familia en un momento tan especial y emotivo el regidor de Segovia, Jesús Mazarías, quien ha firmado en el libro de honor del Consistorio de Valencia.

'Operación Barro' y el Plan Sur

El ingeniero de caminos, canales y puertos, Claudio Gómez Perreta, nació en la calle Cañuelos, junto al Acueducto, y recaló en tierras valencianas en la segunda mitad de la década de los años cincuenta como ingeniero jefe de proyectos del área de Levante del Ministerio de Obras Públicas, siendo uno de sus primeros trabajos la denominada 'Operación Barro' de limpieza de la ciudad tras una catastrófica riada ocurrida en 1957.

Fue en ese momento cuando, junto al arquitecto, Fernando Martínez García-Ordóñez y el ingeniero de caminos, Salvador Aznar Calabuig, ideó el traslado del cauce del río Turia al sur de Valencia -el llamado Plan Sur- que, además de reconvertir el viejo recorrido fluvial en la zona verde estancial y de recreo que es hoy y de proyectar la avenida de Aragón en torno a la cual se produjo el crecimiento de Valencia al otro lado del antiguo cauce, revolucionaría el urbanismo de esta ciudad, así como los accesos por tren y viarios, de carreteras como los de la A-3 y la autopista de Ademuz, ensalza el Consistorio de Segovia.

Las alcaldesa de Valencia y el regidor segoviano flanquean al hijo de Claudio Gómez Perreta en la foto de familia de la concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad levantina.

Gómez Perreta participó también en importantes proyectos y actuaciones en toda la Comunidad Valenciana y Murcia, entre ellos la denominada Autovía del Mediterráneo (A-7) o las variantes de la ciudad de Valencia.

En los años 90 del siglo pasado, junto a su hijo Julio, se erigió en uno de los mayores promotores de la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Valencia con el trazado por Cuenca, mientras que no pudo concluir otra de sus ambiciosas iniciativas: el de acceso norte a Valencia, incluyendo un túnel submarino para vehículos y un tren de entrada al puerto de Valencia.