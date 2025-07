Segovia quiere mejorar sus fiestas con artistas de renombre y más actuales

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Segovia, Gabriel Cobos, ha realizado un balance positivo de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro ... , destacando el buen ambiente y la gran afluencia de público que ha llenado las calles de la ciudad. Cobos se muestra satisfecho con el desarrollo de las celebraciones, aunque reconoce que aún quedan aspectos por mejorar para futuras ediciones.

«Los comentarios que me han llegado no son todos buenos, pero en su mayoría coinciden en que han sido unas buenas fiestas. Ha habido una mejoría y se ha notado un cambio. La gente ha salido de forma masiva a la calle. Como prueba, el viernes durante el concierto de Andy y Lucas había muchísima gente en el concierto, mientras que la plaza y el paseo del salón también estaban llenos. Teníamos tres zonas diferentes con música de estilos distintos y había público en todas ellas. Eso pocas veces ha pasado en las fiestas de Segovia», explica Cobos, resaltando la buena acogida de la programación y la variedad de espacios.

El concejal también subraya que el balance global es positivo, apoyándose tanto en las opiniones recogidas de la ciudadanía como en los comentarios en redes sociales. «Todo no puede gustar a todos, pero la imagen de la Plaza Mayor ha gustado mucho y la gente ha valorado la variedad en las actividades. La feria de día ha sido un acierto total, con los diez días llenos», señala.

Sobre la segunda edición de la feria de día en el paseo del Salón, asegura que se ha consolidado como un reclamo para vecinos y visitantes. «El año pasado pusimos los cimientos y este año la organización, el espacio y las actividades han hablado por sí solas. Los tardeos han funcionado bastante bien, pese a las altas temperaturas. La gente está con ganas de que continúe», afirma. También apunta que queda trabajo por hacer en la presencia de actividades en los barrios, un aspecto que se quiere potenciar el próximo año.

El edil pone en valor otros elementos que considera que han supuesto un cambio de tendencia, como el nuevo enfoque de imagen, la participación de las peñas durante el pregón o los hinchables para los más pequeños en varias zonas de la ciudad. No obstante, también ha habido aspectos que no han alcanzado las expectativas, como el concierto de 'Eternos 90s'. «Estaba contratado por un promotor y su realización no cumplió con lo que esperábamos. Vamos a estudiar el contrato para imponer algún tipo de penalidad o sanción», detalla.

De cara a futuras ediciones, Cobos anuncia que se quiere dar un paso más y apostar por artistas más actuales y de mayor renombre, aunque reconoce que los elevados cachés dificultan esta labor para el Ayuntamiento. «Tenemos que intentar mejorar la colaboración público-privada con promotoras para traer a gente más actual. El escenario del CIDE para el concierto de Andy y Lucas yo no lo había visto nunca en Segovia. También queremos reforzar la programación en barrios, no solo con actividades infantiles, sino también con acústicos u otras ideas que tenemos a corto plazo», indica.

Entre los planes de futuro, se baraja la posibilidad de ampliar la oferta de conciertos fuera del calendario oficial de las fiestas para evitar saturación. «Si concentramos demasiados actos en pocos días puede ser contradictorio. Podríamos organizar algún concierto de calidad incluso quince días antes, como el ejemplo del Vibra Mahou en septiembre, que sorprendió por el nivel de los artistas», reflexiona.

Respecto al presupuesto, Cobos explica que este año ha sido similar al de ediciones anteriores, pero se ha intentado ser eficiente para mantener la calidad de los actos y ampliar la oferta hasta 105 actividades. «Nunca se había invertido en decoración e iluminación de esta forma. Con un aumento del presupuesto podríamos programar más actividades», añade.

Convivencia

El concejal deja claro que la intención del equipo de gobierno no es descentralizar las fiestas, sino que estas sigan concentrándose en los espacios más emblemáticos de la ciudad como el Acueducto, la Plaza Mayor o el paseo del Salón. «Eso no significa que no podamos llevar actos puntuales a los barrios, pero las fiestas de la ciudad deben celebrarse en el centro. Cada barrio tiene sus propias fiestas aparte», aclara.

El edil afirma entender las molestias que las actividades pueden causar a los vecinos del casco histórico, pero defiende que se ha buscado un equilibrio. «Somos conscientes de que conciertos y verbenas generan ruidos, pero no hemos programado diez días seguidos de actuaciones. Hay que intentar la convivencia entre las fiestas y los vecinos», asegura.

Otro reto pendiente es la construcción del nuevo recinto ferial, una infraestructura que considera imprescindible y que debe estar «sí o sí» en 2026 en los terrenos junto al edificio CIDE. «Estamos un poco disgustados porque por dificultades urbanísticas no ha podido estar listo este año, pero confiamos en que el año que viene pueda ser una realidad. El actual espacio es limitado, aunque sigue siendo un reclamo importante de las fiestas», explica.

Con todo ello, apuesta también por convertir a las fiestas en un reclamo turístico más para la ciudad. «Traer gente de renombre puede hacer que venga gente de fuera. Para el Vibra Mahou y el concierto de Andy y Lucas sabemos que han venido de Valladolid y de municipios de Madrid», concluye.