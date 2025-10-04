Segovia ahorra más que el resto de España en ocio, pero el IBI y los alquileres son más caros

Ahora que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, con el timón en manos del Partido Popular (PP), ha vestido de largo su ... proyecto de ciudad a corto, medio y largo plazo, toca ver desde dónde se parte para saber hacia dónde encaminar de forma atinada, eficaz y eficiente la gestión municipal de aquí a cinco años vista. La Agenda Urbana 2030 nace a modo de brújula que orienta, define los retos y además contiene las medidas propuestas a desarrollar para cumplirlos. El objetivo, asentar y ganar población. Los desafíos concentrados en diez ejes; las más de setenta líneas de actuación, y las 150 iniciativas del documento bosquejan la ciudad a la que aspira al estrategia diseñada para adecuar la administración local a las directrices europeas y españolas en materia de desarrollo sostenible.

Además de trazar los destinos hacia dónde se dirigirán las políticas de las distintas áreas del gobierno municipal, es necesario conocer el origen, desde dónde parte Segovia en comparación con otras capitales de provincia que también idean sus planes y vislumbran en el horizonte lo que quieren ser. Preguntas más generales como si es una urbe cara para vivir, o más concretas como cuánto vale el carrito básico de la compra o si llenar el depósito del coche cuesta más o menos que en otros lugares ayudan a ubicar la ciudad en el mapa. Y el cruce de las variables colocadas bajo el microscopio por el comparador Kelisto.es sitúa Segovia hacia la mitad de tabla, pero mirando de reojo a la cola donde se van deslizando las capitales de provincia más baratas.

De las 52 ciudades que analiza el informe (incluidas Ceuta y Melilla), ocupa el puesto 23. Un matiz importante. Esta referencia se toma teniendo en cuenta la renta familiar, es decir, el importe total acumulado por todos los miembros de un hogar. Esos ingresos son de 35.508 euros de media. Al poner frente al espejo el mismo indicador, el coste de la vida en Segovia es un 0,63% más económico que en el conjunto de España.

El bisturí del estudio disecciona varios parámetros que aportan una visión global: desde la renta per cápita de los hogares hasta los precios de la gasolina, del billete del autobús urbano, del servicio de taxi, del seguro del coche, del alquiler y de la compra de vivienda. También tiene en cuenta la fiscalidad que aplica cada Ayuntamiento al recabar, por ejemplo, a cuánto asciende el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Asimismo, evalúa el coste doméstico que conlleva el aprovisionamiento de productos básicos como el pan y la leche.

Depende de qué aspecto se mida, Segovia es más cara que la media o más barata. Por ejemplo, para vivir como inquilino pagando una renta, es la decimotercera capital del país donde más hay que rascarse el bolsillo. En concreto, un 17% más que en el resto de país. Aún más arriba se aúpa si se compara el IBI con el resto de capitales españolas. Es la décima ciudad más cara en este ranking.

A los segovianos les sale más barato que a otras 42 urbes del país el gesto de rellenar el depósito de sus vehículos. De media, se paga un 0,4% menos que en el cómputo nacional. Si se analiza cuánto vale el ocio, el informe coloca la ciudad entre las más económicas. Quienes acuden al cine se ahorran cerca de dos euros con respecto a lo que pagan de media los espectadores en el resto del país. Y la cerveza sale un 29% más barata.

1 Comprar o alquilar una vivienda

La vivienda ocupa uno de los retos convertidos en ejes de actuación de la Agenda Urbana 2030 del Ayuntamiento. El mercado inmobiliario de Segovia está supeditada a una oferta escasa, como han advertido constructores, promotores, agencias y arquitectos, entre otros colectivos profesionales, y por unos alquileres que alcanzan niveles similares a la época del estallido de la burbuja, con aumentos además que lideran el encarecimiento nacional.

El precio para adquirir en propiedad una casa, con una superficie de 90 metros cuadrados, varía en función del tipo del tipo de inmueble y de la zona en la que se encuentre. Un comprador paga de media 204.840 euros, lo que sitúa la capital en el puesto 23. El precio que arroja el cómputo nacional es de 228.527 euros. En Segovia, comprar una vivienda de 90 metros cuadrados sale unos 24.000 euros más económico que en el conjunto del país. En términos relativos, el ahorro es del 10,4%.

En la parte baja de la clasificación están Zamora y Ávila, con un coste de 123.210 y 131.130 euros, respectivamente. A la cabeza están San Sebastián (610.560) y Madrid (540.990).

La ciudad del Acueducto escala posiciones en la lista de urbes más prohibitivas cuando se opta por el alquiler. El informe concluye que es la decimotercera capital más cara de España para los inquilinos. La renta media se eleva a 1.225 euros. En ninguna otra capital de Castilla y León sale tan caro. Esto quiere decir que los alquilados segovianos pagan un 16% más que el resto de ciudades del país, que se queda en 1.053 euros, siendo Teruel el lugar donde más ahorran los arrendados, mientras que Palma de Mallorca es el mercado más costoso.

2 Impuestos

Los segovianos pagan bastante más de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la media de los españoles. Esa es una de las conclusiones que se extraen del estudio, que concreta que en Segovia este coste medio es de 114,99 euros. Es el doble, por ejemplo, que lo que abonan los propietarios palentinos. El recibo es un 27,1% más caro que el promedio nacional, lo que sitúa la ciudad como la décima más cara en el ranking de este tributo municipal. Los ciudadanos que más desembolso hacen son los sorianos (176,26 euros). Por contra, los de Pamplona son a los que les sale más barata la factura del IBI (23,44).

Con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el gasto anual para un coche de 11,9 caballos fiscales es en Segovia casi un 2% más bajo que la media de España. Los 60,66 euros de media hacen que ocupe en puesto 21.

3 Suministros de luz y gas

El mapa peninsular se divide en tres grandes zonas en cuanto al coste de los servicios de luz y gas. La tarifa de gas natural, como en todo el centro, asciende a 816,91 euros anuales, la más alta, mientras que en el norte está la más reducida (360,67 euros) y en el sur, la costa mediterránea y las islas, la intermedia (629,05). Respecto al gasto de luz, en todas las provincias del centro peninsular es de 581,64 euros anuales.

Por otro lado, los segovianos se ahorran unos 180 euros en el seguro del coche a terceros si se compara con las pólizas más cuantiosas, que son las que firman los ciudadanos melillenses.

4 La cesta de la compra

Los segovianos destinan de media 498,46 euros cada mes a llenar el carro de la compra. Es un 1,8% más que lo que se dejan el resto de españoles en surtir sus despensas, según recoge el estudio del comparador de precios Kelisto.es. En Castilla y León, los burgaleses y los sorianos todavía se rascan más el bolsillo; aunque si se abre el compás geográfico, el mismo informe aúpa a los vecinos de Palma de Mallorca como los que más se gastan en tiendas y supermercados (más de 518 euros mensuales).

Sin embargo, conviene prestar atención a productos básicos como el pan o la leche. Al contrario de la cesta de la compra global, Segovia se coloca en el grupo de las capitales de provincia más baratas en el conjunto nacional. El precio de 0,99 euros que cuesta de media la barra de pan es un 23,2% más económico que lo que pagan el resto de españoles. En cuanto al litro de leche, el ahorro con respecto a la media que arroja el país es más modesto, del 1,1%.

5 Transporte y gasolina

Llenar el depósito de gasolina cuesta en España, de media, 73,98 euros y hay hasta 24,49 euros de diferencia de hacerlo en la ciudad más cara (Palma de Mallorca) y la más barata (Santa Cruz de Tenerife). En este sentido, Segovia está en el puesto 43, en el vagón de las estaciones de servicio más baratas, con un desembolso de 73,67 euros, según los datos del Ministerio del Interior a fecha de julio de 2024.

Valladolid, Ávila, Burgos y León están entre las ciudades con el billete sencillo de autobús más caro. Para los usuarios segovianos, sin embargo, los 1,15 euros que vale les sale un 1,1% más barato que en el conjunto nacional.

Por el contrario, la capital está en el 'top 10' del ranking español de urbes con la carrera diurna de taxi más cara, junto a Valladolid. La percepción mínima en tarifa de día es un 46% más costosa para el viajero que en el cómputo del país.

6 Ocio

Segovia tiene las pantallas de cine más económicas de España. Los datos recabados por el comparador 'on-line' Kelisto.es revelan que el precio de la entrada –6,25 euros– supone un ahorro de casi cuatro euros si se toman como referencia las tarifas que pagan en Madrid o Barcelona. En estas ciudades la localidad vale 10 euros. Con respecto a la media nacional, ir a ver una película en la capital segoviana resulta un 22% más barato.

También destaca en el ranking de las capitales de provincia donde tomarse una caña es más asequible. En función de la urbe, el cliente puede llegar a pagar más de doble por medio litro de cerveza que en Segovia. En Barcelona y en Palma de Mallorca, estos 'tragos' cuestan 4 euros, mientras que en Cáceres pagan 1,50. En la ciudad del Acueducto, el precio medio que contempla el estudio sobre el coste de la vida es de 2 euros, lo mismo que en Sevilla, Badajoz, Cuenca y Murcia. Así pues es la segunda capital de provincia más barata de España para tomarse una cerveza.