El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Clientes pasan por caja con sus carritos de la compra en un supermercado de Segovia. Antonio de Torre

Segovia ahorra más que el resto de España en ocio, pero el IBI y los alquileres son más caros

Hacer la compra o coger un taxi en la capital segoviana cuesta más que en el conjunto de España, pero llenar el depósito del coche o comprar el pan resulta más barato

César Blanco Elipe
Pedro Resina

César Blanco Elipe y Pedro Resina

Segovia | Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:50

Comenta

Ahora que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, con el timón en manos del Partido Popular (PP), ha vestido de largo su ... proyecto de ciudad a corto, medio y largo plazo, toca ver desde dónde se parte para saber hacia dónde encaminar de forma atinada, eficaz y eficiente la gestión municipal de aquí a cinco años vista. La Agenda Urbana 2030 nace a modo de brújula que orienta, define los retos y además contiene las medidas propuestas a desarrollar para cumplirlos. El objetivo, asentar y ganar población. Los desafíos concentrados en diez ejes; las más de setenta líneas de actuación, y las 150 iniciativas del documento bosquejan la ciudad a la que aspira al estrategia diseñada para adecuar la administración local a las directrices europeas y españolas en materia de desarrollo sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  4. 4 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  5. 5 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  6. 6

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  7. 7

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  8. 8

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  9. 9

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  10. 10

    «Ha venido mi hija de Madrid para ir al cardiólogo para nada, podían haber avisado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia ahorra más que el resto de España en ocio, pero el IBI y los alquileres son más caros

Segovia ahorra más que el resto de España en ocio, pero el IBI y los alquileres son más caros