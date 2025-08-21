El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas teletrabajan en un centro 'coworking' de la provincia de Segovia. Antonio de Torre

Santo Tomás y El Salvador, los barrios de Segovia donde más se teletrabaja

La elevada presencialidad que requieren algunas profesiones repercute en una mayor dependencia a la movilidad laboral

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:08

La pandemia revolucionó los métodos de trabajo de los segovianos. La modalidad telemática se extendió por multitud de empresas y sectores, pero no toda la ... población ha tenido la misma capacidad para adaptarse a los nuevos hábitos. La mayoría de los residentes en la provincia presenta serias dificultades para teletrabajar, ya sea por la presencialidad que exige su labor o por el exceso de movilidad que caracteriza a Segovia. Precisamente, es uno de los territorios con menos presencia de empleo tecnológico a escala nacional, aunque la tendencia de personas dedicadas a este gremio es ascendente.

