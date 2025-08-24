Salen a subasta quince estudios y viviendas con garaje en un pueblo de Segovia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segovia ha sacado a subasta pública una veintena de inmuebles que se ubican en La ... Lastrilla y Espirdo. Los interesados podrán pujar en los próximos días por un total de quince viviendas, cuatro locales y una finca con un chalé en construcción divididos en lotes separados. El valor de los pisos y estudios, que incluyen a su vez plazas de garaje y se sitúan en plena travesía de La Lastrilla, va desde los 197.000 euros hasta los 319.000. En el caso de los establecimientos de carácter comercial, la oferta más baja parte de 107.000 euros y llega a superar los 306.000 dependiendo de la superficie construida.

El anuncio de la subasta fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en él figuran una veintena de lotes que se adjudicarán por separado al mejor postor. La cantidad reclamada por estos inmuebles asciende a 4.121.761 euros y la entidad acreedora es la Sareb (Sociedad de Gesstión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), también conocido como el 'banco malo'. La vía judicial por la que se efectúa este procedimiento es de apremio.

El portal de subastas electrónico permite conocer las características y situación de cada uno de los bienes subastados. El primero de ellos consiste en una parcela perteneciente a un proyecto residencial de Espirdo. Los interesados pueden adquirir un terreno para uso residencial en el número seis de la calle Real del citado municipio. La parcela cuenta con una superficie de 352 metros cuadrados y en ella se está construyendo una vivienda unifamiliar con garaje.

El resto de lotes hace referencia a fincas construidas en La Lastrilla, en la provincia de Segovia. En concreto, se trata de las viviendas y locales comerciales ubicados en un bloque residencial ya construido y que se ubica en el número 7 del camino Viejo y la carretera de Valladolid. La situación del edificio que protagoniza el procedimiento de subasta es la travesía de La Lastrilla, en la salida más próxima en dirección a Segovia capital.

Los ciudadanos pueden optar a pisos que alcanzan los 96 metros de superficie útil —se incluyen zonas comunes—, que son los que cuentan con una valoración económica más elevada. Estas viviendas están compuestas por un distribuidor, salón-comedor, cocina, dos baños y tres dormitorios. También están presentes en la subasta estudios con dimensiones mínimas de 57 metros cuadrados. Algunos de ellos están organizados para albergar despachos y salas de reuniones, pero con capacidad para ser reconvertidos en habitaciones.

En su mayoría, estos inmuebles están repartidos en las plantas primera y segunda. Algunos están ubicados en la planta baja y colindan con locales de uso comercial, que se encuentran diáfanos y disponen de diferentes puntos de acceso. El procedimiento no contempla puja mínima.