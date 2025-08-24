El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entorno en el que se ubican los inmuebles subastados. Antonio Tanarro

Salen a subasta quince estudios y viviendas con garaje en un pueblo de Segovia

Los interesados también pueden pujar por cuatro locales comerciales en el mismo edificio

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:40

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segovia ha sacado a subasta pública una veintena de inmuebles que se ubican en La ... Lastrilla y Espirdo. Los interesados podrán pujar en los próximos días por un total de quince viviendas, cuatro locales y una finca con un chalé en construcción divididos en lotes separados. El valor de los pisos y estudios, que incluyen a su vez plazas de garaje y se sitúan en plena travesía de La Lastrilla, va desde los 197.000 euros hasta los 319.000. En el caso de los establecimientos de carácter comercial, la oferta más baja parte de 107.000 euros y llega a superar los 306.000 dependiendo de la superficie construida.

