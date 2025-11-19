El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las charlas de la jornada celebrada en Riaza. El Norte

Riaza reúne a más de 100 participantes en unas jornadas sobre envejecimiento rural

Organizadas por CAS y CODINSE, reunió a expertos, representantes institucionales y personas mayores

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:23

Riaza ha acogido durante dos jornadas un encuentro sobre autonomía personal y envejecimiento en zonas rurales que reunió a más de un centenar de personas, tanto de forma presencial como por 'streaming'. La cita, organizada por Colectivos de Acción Solidaria (CAS), entidad de la que forma parte el grupo de acción local Codinse, convocó a expertos, representantes institucionales y personas mayores con un objetivo claro: debatir cómo garantizar que la población envejecida pueda seguir viviendo en sus pueblos cuando necesite cuidados.

La primera jornada fue inaugurada por el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, y contó con la participación de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, quien destacó el programa 'A gusto en casa'. Isabel Renieblas, presidenta de CAS, recordó que «ser mayor es ser experto en vivir» y que «los cuidados son un derecho». Intervinieron también especialistas como Ana Isabel Esteban, que subrayó que la longevidad es una oportunidad y que «la dignidad no se negocia», o Pilar Rodríguez, de la Fundación Pilares, que defendió el Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona y la autonomía como capacidad real de elección. Gustavo García, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, fue tajante: «No hay cosa más cruel que sacar a una persona mayor de su casa y de su pueblo».

Por la tarde se expusieron experiencias innovadoras que demuestran la viabilidad de modelos alternativos, como el proyecto de Pescueza (Cáceres), el programa 'Envejecer en Muñoveros', iniciativas contra la soledad en la Mancomunidad Nansa o la red de cuidados de San Esteban de la Sierra, basada en viviendas adaptadas y comunidad.

La segunda jornada dio voz a las personas mayores, que presentaron sus expectativas en un conversatorio moderado por el Instituto Matia. Se abordó también el reconocimiento a quienes cuidan, la defensa del sistema público de pensiones y la necesidad de crear un «ecosistema amable de cuidados» que implique a toda la sociedad.

