Riaza, Ayllón y Grajera compartirán su agenda cultural durante un año Andrea Rico, Alba del Barrio y María Jesús Sanz, durante la firma del acuerdo. / E. N. En cada estación tendrá una expresión artística diferente, empezará por el teatro en otoño y continuará con magia, música y circo ÁLVARO GÓMEZ SAN FRUTOS Segovia Domingo, 19 agosto 2018, 22:44

Riaza, Ayllón y Grajera unirán fuerzas para potenciar el patrimonio cultural de la zona nordeste de la provincia y dar mayor visibilidad a sus agendas desde la cooperación entre Ayuntamientos. Para ello han diseñado un calendario de actividades con un año de duración en el que las fechas asignadas permitirán acudir a todos los eventos de los diferentes pueblos y que tendrá una expresión artística protagonista en cada estación. Teatro en otoño, magia en invierno, música en primavera y circo en verano. Un programa ya cerrado para el primer semestre y que se publicará en octubre, mes en el que comenzarán las actividades culturales.

Durante todo el año serán al menos 21 eventos los que acojan estas localidades, siete en cada una de ellas. «Este proyecto sirve para completar la oferta cultural y crear una especie de ciclo comarcal con el que la gente pueda hacer una ruta y al final de cada trimestre haber visto seis actuaciones diferentes», declaró Alba del Barrio, alcaldesa de Grajera.

Con este proyecto pretenden organizar actividades durante todo un año alejándose de la monotonía. «Lo dividimos en las cuatro estaciones para que fueran artes diferenciadas y así a lo largo de todo el año contar con diferentes espectáculos de calidad», indicó Andrea Rico, alcaldesa de Riaza.

El coordinador espera la unión de más pueblos en el futuro Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es establecer unas fechas que permitan a los vecinos acudir a todos los eventos. Para ello, Adolfo Casas, coordinador del proyecto, tiene en cuenta las peticiones y características de cada localidad para organizar el calendario. «Cada Ayuntamiento marca unas necesidades y estamos haciendo una programación a medida de cada pueblo y en función de sus peticiones», declaró Casas. «Siempre intentamos que no haya solapes para que se pueda establecer un círculo y poder ver la programacion en los distintos lugares» detalló el coordinador, quien explicó que «de esa manera se ofrece tambien la posibilidad de poder desplazarse y además de ver los eventos, poder disfrutar de lo que ofrece cada pueblo». La financiación de este proyecto corresponde a los fondos Leader europeos y, en un principio, la idea es que en próximas ediciones puedan sumarse otras localidades. Actualmente es posible que se unan otros municipios como invitados, aunque no sumarían estas ayudas. «Les estaríamos aportando difusión y una organización conjunta dentro del proyecto», detalló Casas, quien hizo hincapié en la posibilidad de ampliar la iniciativa en el futuro. «Pretendemos que en adelante, una vez que se ponga en marcha el proyecto, pueda haber más pueblos con los que hacer una programación conjunta», indicó el coordinador. Casas destacó que el programa incluye diferentes expresiones artísticas en cada estación del año «para que se conozca toda la riqueza y el vínculo que tenemos con nuestro medio y la riqueza natural y patrimonial».De este modo, el coordinador aclaró que en cada una del las estaciones del año se pueden apreciar de distinta forma las diferentes expresiones artísticas. Por último, Casas recordó que la oferta cultural se dará a conocer más adelante en las redes sociales.

El primer trimestre tendrá el teatro como protagonista y aquellos que sigan esta ruta cultural por las tres localidades podrán disfrutar de actividades que enfoquen de manera distinta este arte. En Grajera, por ejemplo, comenzarán con dos actuaciones de teatro, una realizada mediante sombras y otra con una mayor presencia actoral. «Se busca abarcar diferentes modalidades dentro de cada disciplina para que se conozca un poco más cada expresión artística», indicó la edil de Grajera.

Al unir fuerzas, las alcaldesas de estos tres pueblos pretenden también potenciar el patrimonio natural o paisajístico de la comarca y por eso algunas actuaciones se podrán celebrar al aire libre. Todo dependerá de lo que el tiempo permita, por lo que el segundo semestre, con la música y el circo, tendrá mayor presencia en espacios abiertos. Aún así, aunque las actuaciones no sean en entornos naturales o parte del patrimonio del municipio, los asistentes seguro que visitarán el pueblo el día que acudan. «Cuando sean las actividades, mucha gente que a lo mejor no nos conoce va a visitar el resto de nuestros municipios si tenemos una exposición o una iglesia que visitar», aclaró María Jesús Sanz, alcaldesa de Ayllón.

Cobrará entonces vital importancia el invierno, pues uno de los principales objetivos es mantener una oferta cultural que permita atraer gente durante todo el año, y en esta época resulta complicado. «Los inviernos aquí son largos y duros pero, si generas una oferta cultural atractiva, haces que la gente siga viniendo y no sea solo un turismo de primavera y verano», indicó del Barrio.

Despoblación

Al final la oferta cultural es una herramienta más para luchar contra la despoblación y puede servir no solo no solo para mantener en el pueblo a los vecinos, sino también para atraer a nuevos habitantes. «Es una medida que puede animar a la gente a venirse aquí porque no es lo mismo vivir en un pueblo y pensar que no tienes nada, que no hay oferta cultural de ocio, que ver un cartel completo durante un año con al menos dos actuaciones por trimestre en cada localidad», declaró la alcaldesa de Grajera. Desde los tres Ayuntamientos han mostrado cierto temor ante la problemática de la despoblación en zonas rurales.

Grajera tiene una media de edad de 40 años y, aunque el censo de las elecciones indica que han descendido en población, desde el Consistorio reconocen que no son una localidad de las que está en peor situación en cuanto a la despoblación. Aún así, Alba del Barrio indicó que «el problema afecta a la comarca en general y no tanto a los pueblos, por tanto lo notamos en los servicios o en el comercio».

La alcaldesa de Ayllón indicó que es el empleo la principal herramienta para afianzar población junto a los servicios. En este sentido denunció que la telefonía e internet de la zona «están muy lejos» de ser un buen servicio. «Estoy segura que hay muchos profesionales que podrían trabajar desde casa como arquitectos o abogados, pero que si no tienen una buena conexión y unos buenos servicios evidentemente no lo pueden hacer». Con esta iniciativa no solo pretenden establecer lazos culturales entre Riaza, Ayllón y Grajera, sino también extenderlos y que otros pueblos acaben uniéndose. En esta primera edición es posible que Sebúlcor forme parte como localidad invitada aunque aún no hay nada cerrado.