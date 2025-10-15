Queman una caseta en Cuéllar donde se refugian gatos callejeros

El vandalismo que sufren las colonias felinas gestionadas en la localidad segoviana de Cuéllar es, por desgracia, ya algo habitual; pero en la noche de ... este lunes, el ataque sobrepasó los límites al prender fuego a una de las casetas en las que suelen guarecerse los gatos que forman parte de una de la comunidad se sitúa en torno a la plaza de la Huerta Herrera.

Una de las voluntarias que se dedican a la alimentación de estos animales callejeros es la que dio la que dio la voz de alarma al percatarse de las llamas. Los hechos se produjeron hacia las 23:00 horas. Aunque en un primer momento se pensó que alguien había dejado una vela encendida en el lugar, al acercarse comprobó que era un fuego provocado. Al mismo tiempo, otra persona que pasaba por el lugar con su coche vio el pequeño incendio y paró.

Tras llamar al 112 y ver que el fuego se podía extender con rapidez, fueron los propios vecinos de este municipio de Segovia los que lo sofocaron en la primera caseta, atajando la probabilidad de que se expandiera a una segunda con pienso seco y que se propagara mucho más en cuestión de segundos.

La colonia de gatos que ha sufrido este ataque vandálico está ubicada en una zona arbolada de la Huerta Herrera de la localidad segoviana, por lo que también podría haber llegado a quemar la vegetación de la zona e incluso alcanzar las viviendas que se encuentran a tan solo unos metros del lugar.

Maltrato animal

Al final, y gracias a la intervención vecinal, solo ha habido que lamentar daños materiales. Ninguno de los felinos que merodean por este entorno estaba en el interior de la caseta en el momento del incendio. Sin embargo, el Ayuntamiento del municipio y la Asociación SOS Animales Cuéllar, una de las que se encargan de la gestión de las colonias de gatos, han hecho un llamamiento a la población con el fin de encontrar posibles testigos que pudieran haber visto algún movimiento extraño por la zona durante la noche, lo que podría ayudar a localizar a las personas que provocaron este fuego.

Representantes del Consistorio recuerdan que este acto se considera un delito de daños a la propiedad por incendio provocado, y de maltrato animal, calificados como ilícitos graves en el Código Penal, lo que podría conllevar penas de cárcel de uno a veinte años, en función de la gravedad de los hechos.

Las colonias felinas de Cuéllar están en la diana del vandalismo. En ocasiones se tira la caseta, se cambia de ubicación o se tiran los recipientes del agua o la comida, aunque nunca se había llegado tan lejos. Se recuerda a los ciudadanos que hay que respetar estas instalaciones. Asimismo, tampoco se han de causar daños a los animales ni abandonarlos en estos lugares. La Asociación SOS Animales Cuéllar tiene conocimiento de que al menos doce gatos han sido dejados en estos puntos, lo que supone también otro tipo de conducta irresponsable.