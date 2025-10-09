El punto limpio de Ayllón dará servicio a 16 núcleos del nordeste segoviano

El proceso de licitación del punto limpio que se instalará en Ayllón ya está en marcha. La Junta de Castilla y León ha anunciado la ... publicación en la plataforma de contratación de la convocatoria. Las empresas que estén interesadas tienen de plazo hasta el próximo jueves día 16, confirman fuentes de la Delegación Territorial de la Administración regional en Segovia. El precio que se ha fijado es de 456.497,40 euros, IVA incluido. La financiación cuenta con la inyección económica proveniente de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En cuanto a los tiempos de ejecución, lo estipulado en el pliego de condiciones es de cinco meses y medio.

Fuentes del Gobierno autonómico especifican que este punto limpio tendrá carácter «comarcal». La infraestructura de recogida selectiva de residuos que se construirá en la villa medieval brindará servicio a la Mancomunidad de Municipios del Nordeste, la cual está integrada por siete pueblos. Además de Ayllón, el radio de utilización de las futuras instalaciones abarca los vecindarios de Alconada de Maderuelo, Aldealengua de Santa María, Corral de Ayllón, Languilla, Ribota y Riaguas de San Bartolomé. Entre todos comprenden dieciséis núcleos de población en los que residen de manera habitual alrededor de 6.000 personas que se beneficiarán de esta prestación cuando se pongan en marcha, según detalla la Junta de Castilla y León.

La cifra 6.000 habitantes residen de manera habitual en las poblaciones de la Mancomunidad de Municipios del Nordeste a las que prestará servicio el futuro punto limpio de Ayllón.

Durante la primera mitad del actual ejercicio 2025, el Ejecutivo regional no encontró adjudicatarias que se encargaran de materializar la construcción de este punto limpio en Ayllón. La primera convocatoria de licitación es una de las diez obras civiles que quedaron desiertas en el periodo que va de enero a junio de este año al no presentarse ninguna oferta.

La incorporación de este nuevo punto limpio pretende ser un paso en los avances que se están dando en favor de la recogida selectiva de residuos y «evita el abandono de basura dispersa en poblaciones superiores a 5.000 habitantes», como es el caso de la mancomunidad a la que va destinada el servicio.

Videovigilancia y dos plataformas

La ubicación de las instalaciones previstas es una parcela de titularidad municipal situada en el paraje conocido como La Dehesa. La superficie de la que dispondrá es de 30.478 metros cuadrados. El recinto contará con alumbrado exterior y un circuito de vigilancia mediante cámaras. El punto limpio proyectado se compone de dos plataformas dispuestas a distinto nivel. La superior estará destinada al vertido de desechos pesados o voluminosos en contenedores de gran capacidad. Los usuarios podrán acceder libremente a ellos tanto a pie como en vehículo, tal y como desgranan fuentes de la Administración regional en la provincia segoviana.

Por lo que respecta a la parte inferior, el objetivo que va a tener es el de recolección mediante un camión de los depósitos citados anteriormente. Este espacio tendrá el acceso restringido exclusivamente para que entre y trabaje en él el personal y los vehículos autorizados por la Mancomunidad de Municipios del Nordeste de Segovia.