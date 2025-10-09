El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Turistas pasean por la Plaza Mayor de Ayllón, villa que dispondrá de un punto limpio comarcal. Antonio de Torre

El punto limpio de Ayllón dará servicio a 16 núcleos del nordeste segoviano

La Junta de Castilla y León ha sacado a licitación la contratación de la prestación por un importe cercano a 456.500 euros

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:33

El proceso de licitación del punto limpio que se instalará en Ayllón ya está en marcha. La Junta de Castilla y León ha anunciado la ... publicación en la plataforma de contratación de la convocatoria. Las empresas que estén interesadas tienen de plazo hasta el próximo jueves día 16, confirman fuentes de la Delegación Territorial de la Administración regional en Segovia. El precio que se ha fijado es de 456.497,40 euros, IVA incluido. La financiación cuenta con la inyección económica proveniente de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En cuanto a los tiempos de ejecución, lo estipulado en el pliego de condiciones es de cinco meses y medio.

