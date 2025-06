El PSOE acusa a la Junta de eliminar más de la mitad de las torres de vigilancia

El Norte Segovia Miércoles, 18 de junio 2025, 17:11 Comenta Compartir

El PSOE de Segovia ha criticado el «desmantelamiento» de las torres de vigilancia y ha exigido a la Junta de Castilla y León que «frene su ataque» al medio rural y a la seguridad forestal. En este sentido, los socialistas aseguraron que el Gobierno regional está ejecutando con «opacidad» y «desprecio absoluto» la eliminación de 13 de las 23 torretas de vigilancia de la provincia.

Esto, indicaron en un comunicado recogido por Ical, supondrá la pérdida directa de hasta 26 puestos de trabajo «poniendo en riesgo la seguridad de nuestros montes y el propio patrimonio natural de la provincia». Entre las torres ya demolidas se encuentra la torre del Cerro de la Horca, situada entre Cantalejo y la de Coca. Esta misma semana está previsto el derribo de la de Samboal. «Estamos asistiendo al desmantelamiento silencioso de una red vital para la prevención de incendios en Segovia. Y lo hacen sin transparencia, sin participación y sin dar explicaciones a los ayuntamientos ni a los ciudadanos», afirmó el procurador socialista José Luis Vázquez.

«Nos dicen que la vigilancia humana será sustituida por cámaras o drones, pero lo cierto es que no hay tecnología capaz de sustituir la experiencia, el conocimiento del terreno y la capacidad de reacción de un vigilante que conoce cada rincón de nuestros montes», aseguró. Para Vázquez, «una cámara no interpreta un humo anómalo, no conoce los comportamientos locales del viento, ni puede dar la alarma con la sensibilidad de quien lleva años al servicio de su entorno natural».

Además del riesgo ambiental, el PSOE de Segovia indicó que esta decisión supone una nueva agresión al medio rural segoviano. «Cada torre que se elimina es también un empleo que se destruye, una familia que pierde ingresos, una razón más para abandonar nuestros pueblos. Una provincia como Segovia, con una superficie forestal inmensa y zonas de altísimo valor ecológico, no puede permitirse estos recortes», lamentó Vázquez.

Por ello, recordaron que la Junta se había comprometido a no eliminar ninguna torre en esta campaña de 2025. «Mintieron. Lo prometieron y no lo han cumplido. Lo están haciendo en silencio, esperando que pase desapercibido. Pero no lo vamos a permitir», advirtió el procurador socialista.