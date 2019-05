«El problema de no esterilizar gatos son camadas indeseadas que acaban en el 'Mil cosas'» Mercadillo de la asociación Ángeles Callejeros. / Antonio Tanarro La asociación Ángeles Callejeros busca pequeñas recaudaciones a través de un mercadillo para financiar su labor LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Domingo, 26 mayo 2019, 11:19

Detrás del Centro Cultural de San José vivía hasta el año pasado una colonia de gatos que se colaban como podían en el edificio aledaño. «Si un gato ve un agujero en invierno, se mete», subraya Patricia Esquiliche. Los vecinos querían cerrar los accesos y un grupo de amantes de los animales que echaban una mano cuando podían se hicieron cargo. Se juntaron para llevarse de allí a los gatos; salvaron a unos pocos lactantes, pero no olvidan los cadáveres que había en aquel cuarto cerrado. Y los supervivientes encontraron un hogar seguro en una finca de Tizneros. Así surgió en abril de 2018 la asociación Ángeles Callejeros, de la que ella es vicepresidenta. Se organizaron para visibilizar su tarea, canalizar ayudas públicas y organizar eventos como un mercadillo que celebraron ayer en el bar Lozoya, en La Albuera.

El mercadillo recauda dinero para el programa de esterilización de los gatos, adopciones o casas de acogida. Los gastos veterinarios corren a cargo de la asociación, que vive de pequeñas aportaciones. Hicieron hace dos semanas otro mercadillo en Palazuelos de Eresma, cuentan con las cuotas de una veintena de socios o donaciones regulares de un euro a través de Teaming, una aplicación digital. El grupo lamenta la falta de un espacio físico. «Si tuviéramos una finca o una nave, podríamos acoger a gatos como los de la plaza de Avendaño». Se refiere a camadas habituadas a estar en propiedades privadas y que no entienden órdenes de desahucio cuando el dueño les quiere expulsar. Es el caso de esta colonia controlada de la que han desaparecido tres miembros. «Nos piden que los saquemos, pero es que los gatos no son nuestros, son callejeros». No es un caso aislado. Patricia recuerda el derrumbe de una casa abandonada en la que vivía otra camada. Las voluntarias de la asociación se ofrecen como casas de acogida, también para perros. Los animales van saliendo y solo les quedan dos disponibles. En apenas un año de existencia han dado un hogar a una veintena de gatos. Actualizan en su perfil de Facebook 'Ángeles Callejeros' los animales disponibles.

Muchos juguetes y varios comercios colaboradores El mercadillo se compone principalmente de donaciones. Muchos juguetes, la mayoría nuevos, que se venden a un precio asequible. Hay joyas elaboradas a mano por una de las socias o accesorios de animales, desde ropa a llaveros. Además, hay varios comercios colaboradores. En Mares, una clínica de fisioterapia en la calle El Rancho, hay una porra de 50 números a dos euros cada uno y el ganador se lleva algún tipo de masaje. Interzoo, en la plaza de Somorrostro, dona un rascador de gatos. Otro bar, el París-Texas, aporta una cena para dos.

La adopción conlleva unos trámites y la responsabilidad de la otra parte. Si les acogen como bebés, hay que esperar unos dos meses para vacunarles y desparasitarles. Los interesados deben rellenar un cuestionario con más de 200 preguntas. Se evalúa la experiencia previa con animales, el domicilio, si hay otras mascotas o la motivación de la adopción. Se buscan respuestas eliminatorias como querer al gato para cazar ratones, no poder ocuparse de sus gastos veterinarios o utilizarle para criar. También debe haber un compromiso por escrito de castración a los cinco o seis meses.

La asociación trabaja con una clínica veterinaria y tasa en 150 euros todo el proceso, desde las vacunas al chip, pasaporte o esterilización. Después, hacen seguimiento y visitan la casa a los tres meses de la adopción.

Programa CES

La asociación colabora con el Ayuntamiento de Segovia en el programa CES (Captura, Esterilización y Suelta), para controlar las colonias de gatos, a través de una subvención municipal junto a La Gatera o la Protectora de Segovia. «Tenemos más de 2.500 gatos callejeros. El problema de no esterilizarlos son camadas indeseadas y cachorros abandonados que acaban en el 'Mil Ccosas'. ¿Sabes a quién se los regalas?». La casuística es infinita, con casos sangrantes como una familia que se mudó recientemente y dejó al gato en el portal. O quien abandona a un perro en una caja y se vuelve al coche. Meses atrás, esterilizaron una colonia en la calle La Plata y a las dos semanas apareció una gata preñada abandonada. «Si no cogemos esa gata, a los dos meses hay cuatro o cinco. Y con la colonia, que estaba controlada, vuelta a empezar…».

«Como sigamos así la subvención se nos acaba en dos o tres meses y el problema sigue»

Los gatos cumplen una función clave en su labor de caza, por eso Esquiliche incide en el papel de los alimentadores acreditados. «El protocolo es poner un poco de pienso a la hora que sabes que tus gatos van a ir a comer y luego retiras los recipientes. Pero es que hay gente con el carné que no sé cómo se lo han dado… y te encuentras paella o carne. De eso se queja la gente, de malos olores y que los gatos no cazan porque les echan de comer a rabiar».

Valora muy positivamente los meses del protocolo CES. «Cogemos cuatro o seis a la semana, que es lo máximo que podemos coger por la clínica veterinaria. Como siga así, la subvención se nos acaba en dos o tres meses y el problema sigue». La asociación se pone en contacto el día antes con la alimentadora de la zona para que le quite la comida. Hambrientos, entran en una jaula-trampa con comida fresca. «Con paciencia».