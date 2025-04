La Pinilla no descarta un futuro sin esquí: «Es triste, pero tiene que ser rentable» La empresa gestora extiende a todo el año su calendario de 'bike park' y solo lo interrumpirá si hay condiciones para transformar el espacio en estación

Sin nieve en la que confiar, La Pinilla estudia extender su 'bike park', un espacio para las bicicletas de descenso, a todo el año. «Abrimos ... ahora y ya no cerramos», resume Raúl Gómez, uno de los promotores de la empresa concesionaria, que lamenta haber reservado enero para el esquí cuando no había nieve. Por eso aprovechará la flexibilidad logística —hace falta una semana para pasar a estación, cambiando los soportes de subida del esquí a la bici— y no desperdiciar los inviernos. La nieve será, pues, la excepción a la norma. De hecho, el primer fin de semana de apertura repartieron los espacios entre ciclistas y esquiadores. «No son los aforos de la nieve, pero el 'bike park' es más lineal». El año pasado ya supuso un 60% de los ingresos, frente al 40% del esquí, una diferencia que, presumiblemente, se agrandará en 2025.

Noticias relacionadas Navacerrada vive una temporada de esquí «memorable» por la deficitaria de La Pinilla «La gente dice, ¿cómo no voy a bajar por ahí?» Pocas cosas dependen tanto de la meteorología como una estación de esquí. En 2023, La Pinilla abrió 68 días y se tiró dos meses y medio con nieve constante, pero los dos últimos años han sido claramente deficitarios. ¿Por qué mantener el esquí en esas condiciones? «Sería un poco triste por historia, pero si fuera un tema económico, la decisión habría que tomarla. ¿Cómo va a ser el año que viene? No preparas la estación, te cae una nevada como la de Valdesquí y ¿qué haces?». El proyecto es más amplio, con restaurantes y alojamientos. «El antiguo gestor solo hacía nieve y estaba en pérdidas, no hay más. Nosotros juntamos un poco de restauración, eventos o bici». Por eso no peligra, pese a dos años malos de esquí. «Pero si pones los números en un papel… estás perdiendo dinero. Mientras vayamos haciendo virguerías, aguantaremos el esquí, pero si salen cinco años malos, habrá que tomar la decisión. Es triste, pero las cosas tienen que ser rentables».

