El peguero Diego Calores se proclama campeón de Vallelado Otros tres segovianos le han acompañado en la final

El Norte Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:14

Podio segoviano en el concurso de recorte libre celebrado esta tarde de sábado en la localidad de Vallelado donde el peguero, Daniel Calores, se ha proclamado vencedor de la cita.

Tanto los cortadores como los novillos de Sánchez Urbina han estado a la altura de un festejo en el que la plaza ha registrado tres cuartos de entrada y en el que la satisfacción ha sido generalizada.

El primer novillo, un colorado bravo, repetidor y muy pronto en las arrancadas sacó a relucir el nivel de los cortadores, que se lo han puesto muy difícil al jurado. Finalmente, Jorge Gómez, con sus quiebros de rodillas y saltos se proclamó primero de su grupo.

Ampliar Varios momentos vividos durante la tarde. Clara Esteban

En el segundo novillo, más exigente para los especialistas, Julio Upegui, con la suerte del corte exponiendo mucho, se coló en la final mientras que Cristian Rubio, con dos quiebros de rodillas, entró en la final como mejor segundo. El cuarto finalissta fue Jorge Gómez.

Ya el novillo de la final ofreció buenas embestidas y tuvo como claro vencedor a al vecino de Navas de Oro, Diego Calores. El segundo puesto ha sido para Julio Upegui, de Nava de Cuéllar; el tercero para Jorge Gómez, de Bercial, y el cuarto para Cristian Rubio, de Cuéllar.