El Parque Nacional de Guadarrama contará con nuevos accesos adaptados y zona húmeda para anfibios La Junta invierte 208.000 euros en mejorar la infraestructura pública del monte 'Cañada de Gudillos'

El Norte Segovia Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 208.257 euros, financiada con fondos europeos, para acondicionar la infraestructura de uso público en el monte de Utilidad Pública 'Cañada de Gudillos', situado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, dentro del término municipal de El Espinar, en el núcleo de San Rafael. La actuación será ejecutada por Tragsa a través de un encargo que permitirá renovar y transformar el entorno de la casa forestal de los Cerrillos Redondos, con el objetivo de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y valor ambiental.

El proyecto contempla una serie de intervenciones de calado. En primer lugar, se procederá a la demolición de varias edificaciones en desuso, como el antiguo gallinero y los vestuarios de la antigua piscina, además del desmantelamiento del cerramiento que rodea la pista de tenis. Esta eliminación de estructuras obsoletas permitirá recuperar el espacio natural y facilitar su integración en el entorno.

En el área donde se ubicaba la antigua piscina, Tragsa habilitará una zona húmeda destinada al fomento de anfibios, una medida que contribuye a la recuperación de biodiversidad y a la creación de microhábitats beneficiosos para la fauna local.

El proyecto también plantea la mejora de la accesibilidad. Se ejecutarán dos accesos aprovechando las entradas ya existentes: uno para vehículos, que incluirá una pequeña zona de aparcamiento con dos plazas para personas con discapacidad, y otro peatonal adaptado mediante una senda accesible de 2 metros de ancho y 70 metros de longitud. Ambos accesos quedarán señalizados con balizas luminosas, reforzando la seguridad y la orientación de los visitantes.

La intervención se completará con mejoras medioambientales en la parcela de la provincia de Segovia, que incluyen trabajos de poda, eliminación de árboles secos y restauración de la vegetación mediante nuevas plantaciones de arbolado, especies arbustivas y plantas aromáticas. El objetivo es reforzar la calidad natural del enclave y potenciar sus valores ecológicos.

Por último, en las zonas exteriores se dotará al espacio de nuevas instalaciones para el uso público, como una mesa y bancos de hormigón, además de un aparcabicis y un taller de reparación de bicicletas, pensado para los usuarios del centro y para quienes recorren el entorno en bici.