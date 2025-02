El parking de Claret 'completo', pero con cien plazas libres en una planta

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado un escrito en el que pide explicaciones a una circunstancia que se repite los fines de semana y en fechas festivas. En concreto, la pregunta cuestiona que en esas jornadas señaladas, la ... última vez fue este pasado domingo 9 de febrero, el panel informativo del parking subterráneo situado en la avenida Padre Claret advierte de que está lleno, al completo su capacidad, lo que hace que los conductores que buscan dejar el coche desistan de intentar aparcar en esta infraestructura. Sin embargo, como afirma la portavoz de las siglas naranjas en la corporación, Noemí Otero, hay toda una planta libre donde podrían estacionar más de un centenar de vehículos.

Es el tercer piso según se van bajando niveles, concreta la concejala, que asegura poder probar que, mientras el cartel de 'completo' luce a pie de calle y disuade al tráfico de acceder al subterráneo, las plazas en este piso están vacías y disponibles. Según alega la edil de la formación, esta advertencia suele figurar «todos los fines de semana», a pesar de que dicha planta esté libre. Para Noemí Otero, es otro palo en la rueda de la movilidad en la ciudad. Asegura que, «a los problemas habituales de tráfico y las dificultades de aparcamiento en el centro de la ciudad, se suma que tanto los segovianos como los visitantes que llegan a Segovia los fines de semana no tienen la posibilidad de aparcar en estas instalaciones cuando sí hay plazas libres».

El grupo de Ciudadanos en el Consistorio ya había presentado una serie de preguntas dirigidas a la Concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras Municipales para conocer cuáles son los motivos de la infrautilización de este aparcamiento que, pese a ser de gestión privada, no deja de ser una infraestructura municipal «que tiene que garantizar un buen servicio y poner a disposición de los usuarios las plazas reales con las que cuenta», explica la portavoz de Cs.

Cabe recordar que la empresa Empark pasó a explotar el aparcamiento de Padre Claret el año pasado, tal y como aprobó la junta de gobierno. El propio alcalde, José Mazarías, afirmó a raíz de la designación de la nueva concesionaria que confiaba en que revirtiera la «situación de desventaja» en que la administración local se ha encontrado en relación con la adjudicataria anterior del parking.

«Una planta llena de aire»

La primera consecuencia de esta medida de la empresa que explota el servicio es que el tránsito rodado por el centro de la capital segoviana aumenta, con los consiguientes inconvenientes de movilidad. «Es una planta llena de aire», critica la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia al referirse a ese aprovechamiento limitado y por debajo de la capacidad de plazas que ofrece el parking de Padre Claret.

Estas siglas también han consultado acerca de qué tipo de repercusión tendría esta circunstancia en una hipotética futura solicitud de reequilibrio económico por parte de la empresa adjudicataria, «ya que estaría solicitando una compensación por un servicio que no se está prestando de manera totalmente efectiva», argumenta Otero.

La edil lamenta, además, que los puntos de carga eléctrica de este aparcamiento subterráneo no están en funcionamiento. «Hasta hace escasos días figuraban como un servicio ofrecido por el parking y anunciado en su página web, de la que lo han retirado recientemente. Se trata de un servicio cada vez más demandado y necesario, que no se está prestando porque los cargadores no están operativos«, se queja Noemí Otero.