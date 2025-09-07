El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Jugadores de la Segoviana celebran un gol en pretemporada. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

¿Qué te parece el nuevo proyecto de la Segoviana?

El Norte pregunta a la afición gimnástica por sus sensaciones antes del inicio de la temporada en Segunda RFEF

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:29

A las seis de la tarde comienza una nueva aventura de la Gimnástica Segoviana en Segunda Federación. Se trata de una de las temporadas con más incógnitas en la historia reciente del club azulgrana, tras un descenso de categoría y un verano en el que se ha cambiado de entrenador y a más de la mitad de la plantilla. Pese a ello, la afición está con el equipo, con más de 1.700 abonados para la campaña 2025-2026.

A horas de que empiece a rodar el balón ante la UD Sámano de Cantabria, en El Norte de Castilla queremos conocer las sensaciones de la afición azulgrana sobre el equipo, el entrenador y las expectativas para esta nueva temporada.

¿Cuál debe ser el objetivo de la Segoviana esta temporada?

¿Qué te parece la plantilla de este año?

¿Qué te parece la plantilla?

¿Qué te parece Iñaki Bea como entrenador?

¿Que línea del equipo te parece la más potente?

¿Que línea del equipo te parece la menos potente?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  8. 8

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  9. 9

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  10. 10 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Qué te parece el nuevo proyecto de la Segoviana?

¿Qué te parece el nuevo proyecto de la Segoviana?