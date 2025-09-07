¿Qué te parece el nuevo proyecto de la Segoviana?
El Norte pregunta a la afición gimnástica por sus sensaciones antes del inicio de la temporada en Segunda RFEF
Segovia
Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:29
A las seis de la tarde comienza una nueva aventura de la Gimnástica Segoviana en Segunda Federación. Se trata de una de las temporadas con más incógnitas en la historia reciente del club azulgrana, tras un descenso de categoría y un verano en el que se ha cambiado de entrenador y a más de la mitad de la plantilla. Pese a ello, la afición está con el equipo, con más de 1.700 abonados para la campaña 2025-2026.
A horas de que empiece a rodar el balón ante la UD Sámano de Cantabria, en El Norte de Castilla queremos conocer las sensaciones de la afición azulgrana sobre el equipo, el entrenador y las expectativas para esta nueva temporada.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.