¿Qué te parece el nuevo proyecto de la Segoviana? El Norte pregunta a la afición gimnástica por sus sensaciones antes del inicio de la temporada en Segunda RFEF

Jugadores de la Segoviana celebran un gol en pretemporada.

El Norte Segovia Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:29

A las seis de la tarde comienza una nueva aventura de la Gimnástica Segoviana en Segunda Federación. Se trata de una de las temporadas con más incógnitas en la historia reciente del club azulgrana, tras un descenso de categoría y un verano en el que se ha cambiado de entrenador y a más de la mitad de la plantilla. Pese a ello, la afición está con el equipo, con más de 1.700 abonados para la campaña 2025-2026.

A horas de que empiece a rodar el balón ante la UD Sámano de Cantabria, en El Norte de Castilla queremos conocer las sensaciones de la afición azulgrana sobre el equipo, el entrenador y las expectativas para esta nueva temporada.

¿Cuál debe ser el objetivo de la Segoviana esta temporada? El ascenso directo 'Play-off' y pelear por el ascenso Clasificación para Copa del Rey No pasar apuros. Evitar el descenso

¿Qué te parece la plantilla? Muy buena. Hay equipo para ascender. Está bien, pero hacen falta un par de retoques. No está mal, aunque tiene carencias. Regular. Hay equipos mucho mejores. Mala. No cumplirá las expectativas.

¿Qué te parece Iñaki Bea como entrenador? Muy bueno. El mejor posible para la Segoviana. Buen entrenador. Lo hará bien. No está mal, pero hay mejores para la Sego. No me gusta. No encaja con el equipo. Un desastre. No va a cumplir con los objetivos.

¿Que línea del equipo te parece la más potente? Portería Defensa Centro del campo Mediapuntas y extremos Delanteros

¿Que línea del equipo te parece la menos potente? Portería Defensa Centro del campo Mediapuntas y extremos Delanteros