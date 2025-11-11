Palacio Quintanar convierte sus talleres en una triple exposición

El Norte Segovia Martes, 11 de noviembre 2025, 08:47 Comenta Compartir

Palacio Quintanar de Segovia ha inaugurado una triple exposición que reúne los trabajos desarrollados en sus talleres didácticos. Durante un mes, las salas del centro se convierten en escaparate de estos procesos de aprendizaje, en los que fotografía, collage y experimentación plástica sirven para descubrir que aprender arte también es aprender a mirar.

Como Centro de Innovación y Desarrollo para el Diseño y la Cultura, el espacio ha convertido la mediación y los talleres en pieza clave de su programación. La muestra saca del aula ese trabajo silencioso y ofrece reconocimiento a los participantes, situando sus obras en el mismo lugar que las de los artistas que pasan por el centro.

Las tres propuestas que se presentan -'Pasión por la fotografía', 'Paraísos fragmentados' y 'Aprender-Crear-Compartir'- resumen tres maneras de relacionarse con las imágenes. Las coordinan el fotógrafo Javier Salcedo, la artista Celia Herranz y la educadora plástica Gael Zamora, responsables de acompañar a los grupos en cada proceso creativo.

'Pasión por la fotografía' recoge una selección de obras realizadas en los talleres FreePhoto, dirigidos por Javier Salcedo. Son trabajos de fotografía digital de alumnos de diferentes niveles, desde quienes daban sus primeros pasos hasta aficionados que buscaban perfeccionar la técnica. El recorrido permite apreciar cómo la cámara se convierte en herramienta para detenerse, encuadrar y pensar.

En 'Paraísos fragmentados' el protagonismo lo ocupa el collage, fruto del taller que Celia Herranz imparte en Palacio Quintanar. Los participantes definen este espacio como un laboratorio-paraíso del arte en el que se trabaja a partir de recortes de revistas, fotografías o tipografías. Las obras dialogan con el pop, el Dadá o el realismo y ponen en práctica la idea de que el collage destruye para seguir creando nuevos mundos y más vida: lo que se rompe en la mesa de trabajo reaparece en el muro como imagen nueva.

La tercera exposición, 'Aprender-Crear-Compartir', coordinada por Gael Zamora, recoge la labor desarrollada con grupos familiares y alumnado de distintos niveles educativos. A partir de obras de artistas que han expuesto en Palacio Quintanar -como Pep Carrió, Pepe Cruz Novillo o Maribel Gilsanz, entre otros-, los talleres proponen reinterpretaciones que convierten la sala en un lugar de encuentro entre generaciones.

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos dialogan aquí con obras que guardan en la memoria. Para unos, la muestra es un reencuentro con exposiciones ya vividas; para otros, la primera oportunidad de acercarse a esos creadores a través de las miradas surgidas en el taller.

La triple exposición se acompaña de un programa educativo escolar y familiar orientado a seguir tejiendo vínculos a través del arte. Con ella, Palacio Quintanar reafirma su apuesta por la educación artística como un proceso continuo, en el que aprender, crear y compartir forman parte de una misma experiencia cultural abierta a toda la ciudadanía.

