Bloque de Nueva Segovia afectado. Antonio Tanarro
Segovia

Nueve horas sin luz porque las ratas se comen los automáticos

Un portal de Nueva Segovia lleva años con averías porque los roedores muerden los cuadros de mandos: «En verano, las ves correr por el patio, hay muchísimas»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

Quien piense que las ratas son un problema de otro siglo debería conocer el cuadro de mandos eléctricos del número 10 de la plaza Mester ... de Clerecía de Nueva Segovia. «Se comen hasta el veneno que les echamos. Más de una vez muerden los cables y se han quedado pegadas allí». Lo cuenta José Estaide, que no olvida su periplo como presidente del portal hace un par de años. «Se iba la luz cada dos por tres». Un trámite que unas veces es rápido y que en otras se prolonga hasta las ocho o nueve horas. Un apagón con mayúsculas.

