La noche acapara dos tercios de los accidentes de tráfico con fauna involucrada

El horario nocturno aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico con animales implicados. Si bien es cierto que los siniestros alcanzan su pico ... durante el amanecer y el atardecer, la madrugada acapara el mayor número de percances con fauna involucrada en relación a los desplazamientos que contabilizan las carreteras de Segovia. La estacionalidad es determinante a la hora de valorar el riesgo de sufrir un incidente de este tipo, ya que la mayoría se concentran en el otoño.

El cómputo de colisiones o atropellos a animales en carretera varía en gran medida según la hora y el periodo del año que sea analizado. Por ejemplo, la noche acapara dos tercios de los accidentes de circulación que se registraron a lo largo de 2024, de acuerdo con la última estadística publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT). En total, se apuntaron más de 870 percances en horario nocturno, que son el doble que los observados durante el día, ya que rondaron los 450.

Durante la madrugada se anotan muchos más incidentes con fauna que pasado el mediodía, aunque los momentos del día donde se producen más siniestros de este tipo tienen lugar pasadas las 22:00 horas, cuando coincidieron un total de 150; seguida muy de cerca de las franjas referentes a las 21:00, 7:00, 20:00 y 6:00 horas, según el orden de frecuencia. Llama la atención que, pese a haber un mayor número de desplazamientos, ocurrieron más percances con animales a las tres de la madrugada que a la una de la tarde en la provincia de Segovia.

Estos accidentes no solo están determinados por el momento del día, sino también por la época del año. Los meses de mayor riesgo son los del otoño, debido a que el pico de siniestralidad se corresponde fundamentalmente con mediados de noviembre -tan solo el año pasado se registraron 147-, aunque la tendencia creciente se percibe ya a finales de octubre y se extiende durante todo diciembre. La mayor actividad de los corzos en primavera acarrea a su vez un repunte de los accidentes con fauna silvestre en mayo, que en 2024 fue de récord, con 124; mientras que el incremento de los desplazamientos en carretera por las vacaciones estivales también disparan los percances en julio y agosto.