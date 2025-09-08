La musealización de Confloenta persigue combatir expolios y daños «irreversibles» en el yacimiento

Segovia custodia bajo tierra una de las mayores ciudades romanas descubiertas en la península ibérica hasta el momento. Sus edificios, calles y elementos artísticos de ... gran valor todavía no han visto la luz en su totalidad, pero las últimas excavaciones concluyen que Confloenta, en la localidad de Duratón, es el único yacimiento de la provincia de la citada época y aún así permanece fiel a su historia. No ha sido ocupado por poblaciones posteriores y, a pesar de los expolios, robos y daños que ha sufrido con el paso de las décadas, aguarda una amplia riqueza patrimonial. El temor a una futura degradación ha obligado a buscar soluciones urgentes, de ahí la propuesta de musealizar y consolidar gran parte de las ruinas que se corresponden con las termas de Fortuna. Es una iniciativa que ha sido beneficiaria de una ayuda de 1,8 millones de euros y que no solo persigue conservar los restos, sino convertirlos en un importante revulsivo turístico.

El yacimiento arqueológico de Los Mercados de Duratón engloba los restos de la ciudad romana de Confloenta, ubicada en término municipal de Sepúlveda. Durante siglos, las ruinas que se corresponden con antiguas viviendas, templos, foros y zonas de recreo de los romanos han perdurado hasta la actualidad sin apenas haberse sometido a modificaciones. Es una peculiaridad que la diferencia de Coca y Segovia. Es un Bien de Interés Cultural que ha permanecido oculto bajo la apariencia de campiña durante cientos de años, hasta el punto de que tan solo una mínima superficie ha sido excavada en la actualidad y se desconoce con certeza sus dimensiones exactas.

La ciudad fue fundada en el siglo I a. C. por Roma tras el abandono de la celtibérica Sepúlveda. Aunque fue perdiendo poco a poco parte de su empuje, este enclave mantuvo su ocupación al menos ocho siglos después. «Testimonio de esta última etapa es la necrópolis situada junto a la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los principales cementerios visigodos de la Península», recoge el pliego del proyecto de musealización actualizado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Visita a Confloenta y labores realizadas para el hallazgo de restos, como es un mosaico. El Norte y Nacho Valverde (Ical)

El inventario arqueológico de Castilla y León de 1990 aportó los primeros datos sistemáticos sobre la ocupación de este territorio. En aquella fecha, el área de protección apenas alcanzaba el medio centenar de hectáreas, mientras que ahora la extensión delimitada del yacimiento supera las 105, que incluye una zona suburbana y una necrópolis romana. Confloenta albergaba aproximadamente a 5.000 personas, según ha calculado el equipo dirigido por Santiago Martínez Caballero, también al frente del Museo de Segovia, que se desplazó hasta este punto del nordeste provincial en 2017 para iniciar las labores de investigación.

Los descubrimientos se han sucedido en cada campaña de excavaciones. Las primeras estancias que vieron la luz fueron las termas meridionales, también conocidas como termas de Fortuna, que están situadas en el extremo sur. Los antiguos pobladores rindieron culto a la diosa homónima, según confirman los altares y ofrendas halladas en el lugar.

Mínima superficie excavada

A día de hoy, los trabajos apenas se han ejecutado en el 12% de la superficie que es propiedad de la Diputación Provincial y que tiene potencial interés arqueológico. El análisis detallado del lugar ha permitido establecer un recorrido, que comienza en un vestíbulo que da paso al 'frigidarium' (sala de baños fríos), con piscina lateral; al 'tepidarium' (baños templados) y al 'caldarium' (baños calientes). El mismo edificio contaba con un 'sudatorium' (sauna), una palestra, para practicar deportes, y un 'ortus' a modo de jardín, que contaba con una fuente.

Si bien es cierto que Confloenta quedó prácticamente en el olvido hasta finales del pasado siglo, los restos existentes en este lugar han sido conocidos desde tiempos remotos y, por tanto, han protagonizado diversos expolios. Por ejemplo, algunos de los mosaicos romanos que fueron recuperados en una exploración aprobada por el rey Carlos IV, en 1795, se convirtieron en parte de la decoración del palacio de Aranjuez.

Las actividades clandestinas se han repetido con relativa frecuencia en los últimos tiempos, que han provocado «pérdidas imposibles de retroceder». El inventario de 1990 advierte de la existencia de «numerosos agujeros» realizados por furtivos, a lo que se suman los «graves daños» ocasionados por las labores agrícolas. Es por ello que los restos permanecían cubiertos con una especie de mantas a lo largo de todo el año.

La necesidad de evitar estos comportamientos que atentan contra el patrimonio y mejorar la conservación del yacimiento, así como su difusión, ha llevado a impulsar un proyecto de musealización de las termas que ya han aparecido. Así, será posible dar continuidad a las actuaciones realizadas en la parte sur del yacimiento y permitir un recorrido visitable por las ruinas. La Junta de Castilla y León ya hizo referencia a este planteamiento en 2021, que estudiaba «fórmulas de colaboración» con la institución provincial para convertir las termas situadas en Duratón en un punto emblemático para el turismo cultural.

Urgencia

«La urgencia de actuación deviene del estado del bien, ya que también cabe señalar la existencia de elementos con riesgo de caída o desmoronamiento. En caso de no actuar en determinados puntos clave, la pérdida de valor patrimonial será irreversible», advirtieron los profesionales arqueólogos. No sorprende, por tanto, que el proyecto de Confloenta haya resultado elegido como una de las cuatro iniciativas de Castilla y León beneficiarias de fondos europeos.

La subvención de más de 1,8 millones de euros, gestionada por la Diputación de Segovia, está enmarcada en el programa de modernización y competitividad del sector turístico. La propia institución ya ha aclarado que las obras de musealización concluirán el próximo mes de febrero y, para cumplir con los plazos establecidos, han encargado a una única empresa -Urcotex Inmobiliaria- la redacción del proyecto, así como la coordinación y ejecución de los trabajos correspondientes.

El antes y el después de los trabajos de excavación en el yacimiento arqueológico de Los Mercados. El Norte

El contrato contempla diversas actuaciones, que deberán guiarse por el criterio general de «mínima intervención». En este sentido, está prevista la consolidación y reconstrucción de muros, la restauración de suelos de mosaico y de barro cocido, la cubrición de estancias que comprenden el conjunto de termas, la eliminación de vegetación en el entorno más inmediato y la creación de un recorrido circular de plataformas, todas reversibles y algunas de ellas transparentes, para apreciar con mayor facilidad los elementos patrimoniales. Estas pasarelas se dispondrán en diferentes niveles, pero en todo caso serán accesibles.

Esta infraestructura posibilitará la organización de visitas libres y guiadas, donde el visitante se sumergirá en la historia de Segovia en un espacio cubierto, por lo que se evitará a su vez el daño de la lluvia. Asimismo, la empresa estudiará la implantación de iluminación, para lo que se pone como ejemplo el yacimiento islámico Medina Siyasa, situado en Murcia. El propósito es garantizar la unión entre el «óptimo equilibrio entre conservación de los restos y su exposición como revulsivo turístico», concluye el pliego.