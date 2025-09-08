El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea de las excavaciones en Confloenta, en Duratón. El Norte

Segovia

La musealización de Confloenta persigue combatir expolios y daños «irreversibles» en el yacimiento

La intervención permitirá crear un recorrido circular con pasarelas visitables y restaurar los suelos de mosaico

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:07

Segovia custodia bajo tierra una de las mayores ciudades romanas descubiertas en la península ibérica hasta el momento. Sus edificios, calles y elementos artísticos de ... gran valor todavía no han visto la luz en su totalidad, pero las últimas excavaciones concluyen que Confloenta, en la localidad de Duratón, es el único yacimiento de la provincia de la citada época y aún así permanece fiel a su historia. No ha sido ocupado por poblaciones posteriores y, a pesar de los expolios, robos y daños que ha sufrido con el paso de las décadas, aguarda una amplia riqueza patrimonial. El temor a una futura degradación ha obligado a buscar soluciones urgentes, de ahí la propuesta de musealizar y consolidar gran parte de las ruinas que se corresponden con las termas de Fortuna. Es una iniciativa que ha sido beneficiaria de una ayuda de 1,8 millones de euros y que no solo persigue conservar los restos, sino convertirlos en un importante revulsivo turístico.

