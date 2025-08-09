Morenito de Aranda, Javier Cortés y Sergio Rodríguez se darán cita en la plaza de toros de El Espinar

La plaza de toros de El Espinar celebrará el 16 de agosto su tradicional dentro del programa de actos festivos en honor a La Virgen ... y San Roque. Morenito de Aranda, Javier Cortés y Sergio Rodríguez se darán cita en el coso espinariego para lidiar seis toros de la ganadería Peñaja.

El cartel ha causado una gran aceptación entre los aficionados locales. «Peñajara es un hierro torista. El torismo de la calidad y la presencia. Seis toros de imponente trapío y buenas hechuras. El toro en El Espinar como base del cartel», explicó el empresario Manuel Martínez Erice, que forma parte de la empresa Loyjor, organizadora del espectáculo.

Los tres diestros elegidos para lidiar la corrida conjugan a la perfección la veteranía y el corte clásico con las ganas y la juventud. Morenito de Aranda, un torero que celebra este curso sus veinte años de alternativa, encabeza el cartel. Llega en el mejor momento de su carrera, destacado de la feria de San Isidro y con vitola de figura en Francia. Junto a él, Javier Cortés, un torero de corte clásico, muy del gusto de la afición de Madrid y que posee el concepto del toreo bañado por la pureza y la singularidad. Por último, se presenta en El Espinar el ganador de la Copa Chenel, Sergio Rodríguez, un torero abulense que asienta su juventud en su valor y su fondo de buen torero.

Dentro de la apuesta por la tauromaquia del Ayuntamiento de El Espinar, en 2022 se propuso la organización de encierros populares por las calles en las fiestas de San Rafael y El Espinar. Después de un primer año de mucha expectación, el interés ha decaído, llegando, incluso, a conseguir el efecto contrario con las protestas de varias peñas el año pasado.

Tras comprobar que la iniciativa no ha resultado tan exitosa como se pensó, el Consistorio estudia ahora la manera de dejar de organizar esta actividad y recuperar la novillada del domingo para las próximas fiestas en honor al Cristo del Caloco. El Ayuntamiento firmó un contrato con una duración de cinco años para la organización de esta actividad con el empresario local Rafael Ayuso que ahora deberán negociar.

Sin nada aún confirmado, la idea del gobierno municipal es que Ayuso organice un festejo con novilleros locales para sustituir los encierros. Además, se recuperarían las vaquillas nocturnas y el Grand Prix. Las reuniones con peñas, asociaciones, colectivos y vecinos en general ya han comenzado y en las próximas semanas está previsto que se confeccione el programa final de las fiestas en el que se conocerá el futuro de los encierros en la localidad.