Los mejores en el sufrido triunfo de la Segoviana

La Gimnástica Segoviana sumó su segunda victoria de la temporada tras imponerse con sufrimiento por 1-0 a la SD Sarriana. El equipo de ... Iñaki Bea fue capaz de marcar el gol de la victoria en el tramo final del encuentro.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

2 Carmona

Muy poco exigido. Paró un disparo fuerte en la primera parte. Bien en las salidas fuera del área.

2 Iker

De sus botas nace el gol de Samu Manchón. Poco acierto en campo rival. Primera parte bastante floja.

3 Morata

Flojo en la salida de balón. Tuvo varias interceptaciones de valor gol que evitaron ocasiones del rival.

3 Josep Jaume

De menos a más. Acabó el partido muy solvente en defensa y generando peligro en ataque.

2 Rubén

En la primera parte no encontró su sitio, ni pegado a banda ni por el centro. Mejor en la segunda parte.

3 Diego Campo

Primera parte bastante gris, en la segunda se hizo con la manija del equipo. Flojo a balón parado.

1 René

Partido flojo. No fue capaz de encontrar los huecos entre las líneas del rival. La amarilla le condicionó.

1 Ayán

Empezó bien y desbordando, pero acabó de elegir bien cuando intentar el uno contra uno.

1 Pau Miguélez

Muy poco protagonismo entre líneas. Desacertado a balón parado. Cambiado en el descanso con molestias.

2 Marc Tenas

Intentó unir el centro del campo con la delantera, pero todavía se le nota falto de finura.

3 Álex Castro

Peleó como en todos los partidos, pero no estuvo acertado en sus ocasiones para marcar.

Los cambios

4 Samu Manchón

Muy móvil y participativo. Abrió la lata in extremis.

2 Fer Llorente

Todavía lejos de su mejor nivel. Su entrada se dejó notar.

2 Ivo

Muy buenos minutos en la mediapunta, pero falló dos muy claras.

2 Silva

Poco exigido como central. Estuvo atento en cada intervención

1 Javi Borrego

Tuvo poco tiempo pero sus minutos fueron interesantes.