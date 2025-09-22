Los mejores en el sufrido triunfo de la Segoviana
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:18
La Gimnástica Segoviana sumó su segunda victoria de la temporada tras imponerse con sufrimiento por 1-0 a la SD Sarriana. El equipo de ... Iñaki Bea fue capaz de marcar el gol de la victoria en el tramo final del encuentro.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
2
Carmona
Muy poco exigido. Paró un disparo fuerte en la primera parte. Bien en las salidas fuera del área.
-
2
Iker
De sus botas nace el gol de Samu Manchón. Poco acierto en campo rival. Primera parte bastante floja.
-
3
Morata
Flojo en la salida de balón. Tuvo varias interceptaciones de valor gol que evitaron ocasiones del rival.
-
3
Josep Jaume
De menos a más. Acabó el partido muy solvente en defensa y generando peligro en ataque.
-
2
Rubén
En la primera parte no encontró su sitio, ni pegado a banda ni por el centro. Mejor en la segunda parte.
-
3
Diego Campo
Primera parte bastante gris, en la segunda se hizo con la manija del equipo. Flojo a balón parado.
-
1
René
Partido flojo. No fue capaz de encontrar los huecos entre las líneas del rival. La amarilla le condicionó.
-
1
Ayán
Empezó bien y desbordando, pero acabó de elegir bien cuando intentar el uno contra uno.
-
1
Pau Miguélez
Muy poco protagonismo entre líneas. Desacertado a balón parado. Cambiado en el descanso con molestias.
-
2
Marc Tenas
Intentó unir el centro del campo con la delantera, pero todavía se le nota falto de finura.
-
3
Álex Castro
Peleó como en todos los partidos, pero no estuvo acertado en sus ocasiones para marcar.
Los cambios
-
4
Samu Manchón
Muy móvil y participativo. Abrió la lata in extremis.
-
2
Fer Llorente
Todavía lejos de su mejor nivel. Su entrada se dejó notar.
-
2
Ivo
Muy buenos minutos en la mediapunta, pero falló dos muy claras.
-
2
Silva
Poco exigido como central. Estuvo atento en cada intervención
-
1
Javi Borrego
Tuvo poco tiempo pero sus minutos fueron interesantes.
