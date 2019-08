El médico de Escalona del Prado extiende las recetas a mano porque no tiene conexión de Internet Ayuntamiento de Escalona del Prado. / E. N. El Ayuntamiento exige a la empresa Movistar que restablezca el servicio y plantea sendas quejas a Consumo y a la Dirección General de Telecomunicaciones MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Lunes, 12 agosto 2019, 13:14

En el consultorio de Escalona del Prado el médico extiende las recetas a mano. Desde hace dos semanas solo ha podido utilizar un día la red para consultar las historias clínicas de sus pacientes, los demás días no ha podido hacerlo ni añadir nada en ellas. Y en la farmacia también tienen que hacer la atención a los clientes como antes, cuando no existía receta electrónica. No funciona Internet. Movistar aún no ha solucionado la avería que, desde el 29 de julio, afecta a casi toda la problación, tanto en las conexiones por cable de todo el municipio como en el servicio de telefonía móvil de quienes lo tienen contratado con esta compañía. La Oficina de Consumo de la Diputación de Segovia tramita una queja colectiva para reclamar que la empresa suministradora restablezca el servicio.

El Ayuntamiento de escalona, según relata la alcaldesa, Felisa Montarelo, ha podido conectar sus equipos con un router de tecnología 4G, pues su contrato es con otra compañía, pero el resto de la población, incluidas las entidades bancarias, las empresas y las naves ganaderas, siguen sin conexión porque la red de cable telefónico la atiende Movistar, a la que da servicio desde la antena situada en el municipio, donde está la avería.

Explica la regidora que después de las primeras quejas, planteadas en la primera semana de agosto, volvieron a funcionar la telefónia móvil e Internet en el municipio. Pero el servicio solo duró «un día y medio en condiciones». Luego volvió a quedarse el pueblo sin cobertura. «Llevamos así dos semanas y hemos visto una furgoneta de una de las empresas auxiliares trabajando en la antena, y los móviles siguen sin tener cobertura y tampoco hay conexión a Internet en las viviendas y edificios, ni en las oficinas de Caja Rural ni en las empresas», recalca.

Los vecinos ya estaban enfadados el día 1, pero ahora el cabreo es mayor. «La gente está muy enfadada», dice Montarelo. Muchos residentes en Escalona están pensando en cambiar de empresa de telefonía, porque las demás si tienen cobertura y los móviles funcionan, pero los técnicos municipales advierten de que «Internet sigue sin funcionar» porque el servicio de todas las empresas utiliza el cable instalado por Movistar.

Las quejas de los usuarios se suceden. Un escrito a la Oficina de Consumo de la Diputación Provincial motivó la visita, el pasado viernes, de uno de los técnicos del departamento para explicar a los vecinos qué pueden hacer. De momento, Consumo tramita una queja global de los usuarios de Escalona del Prado.

Por otro lado, el Ayuntamiento planteó el día 5, a través de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, una reclamación ante la Dirección General de Telecomunicaciones (de la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa) para «exigir a la empresa que arregle la avería cuanto antes y restablezca todos los servicios». La semana pasado el Consistorio recibió el acuse de recibo de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones.

Y así siguen en Escalona del Prado. Esperando que se solucione el problema.