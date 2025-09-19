El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de la marcha. M. R.

La marcha contra el cáncer de Cuéllar y comarca espera batir récord de participación

Se celebrará el 5 de octubre en una jornada en la que también habrá música, actuaciones de baile, mercadillos y una paella solidaria

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:17

La marcha contra el cáncer de Cuéllar y comarca regresa el domingo 5 de octubre con el reto de superar las 2.660 inscripciones ... del año pasado. La cita, presentada en el palacio de Pedro I, subrayó la labor del voluntariado local -34 personas- y detalló un programa que combina deporte, música y actividades solidarias para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica y a los servicios gratuitos de la AECC para pacientes y familias.

