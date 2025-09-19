La marcha contra el cáncer de Cuéllar y comarca espera batir récord de participación

La marcha contra el cáncer de Cuéllar y comarca regresa el domingo 5 de octubre con el reto de superar las 2.660 inscripciones ... del año pasado. La cita, presentada en el palacio de Pedro I, subrayó la labor del voluntariado local -34 personas- y detalló un programa que combina deporte, música y actividades solidarias para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica y a los servicios gratuitos de la AECC para pacientes y familias.

La salida será a las 11:00 desde la plaza de La Soledad, con un recorrido circular apto para todos los públicos que concluirá en el mismo punto. Las inscripciones presenciales se abrirán en la iglesia de San Francisco los días 20 y 25 de septiembre y 2 y 4 de octubre (de 11:00 a 13:00), y por las tardes del 22 de septiembre al 3 de octubre (de 18:00 a 20:00). Las 2.800 primeras tendrán camiseta con el dorsal y se han preparado 3.000 para que nadie se quede fuera. «Queremos seguir aumentando la supervivencia», recalcó Elena Núñez, portavoz del grupo de voluntariado.

Durante el recorrido habrá cuatro equipos de voluntarios y ambulancia. Al llegar, el ambiente lo pondrán los batukantes de Zereia y una master class del grupo Sueño Flamenco. La mañana se completará con juegos de ciencia para niños, el rastrillo solidario del taller de punto y ganchillo de la Asociación La Cuesta El Salvador, venta de productos de la AECC y sorteos, entre ellos tres cuadros al óleo donados por Henar Ferreira. Un dron filmará la marcha y el broche lo pondrá la Coral Cuellarana.

La solidaridad continúa a mediodía con la paella del CIT Villa de Cuéllar. Por 6 euros incluye agua, pan y fruta y dos euros se donarán a la AECC. Su presidente, Ángel Carlos Hernando, agradeció el trabajo de la asociación y pidió más apoyo público. La madrina de esta edición será la cuellarana María Ángeles Arranz, que en noviembre completó la Doñana Trail Marathon dentro de su reto personal, recaudando 2.600 euros. El artista Alfonso Rey ha diseñado altruistamente la camiseta, «tuneando» la silleta de Los Paseos con piernas caminando y manos en forma de corazón. «El 5 de octubre nos ponemos la camiseta para decir a nuestros pacientes que aquí estamos», resumió Juan Vicente Cuesta, presidente de la AECC en Segovia.