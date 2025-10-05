Un mapa micológico de 38 municipios diseminado por todo el territorio segoviano

El inminente parque micológico de Segovia tiene una superficie de 53.374,48 hectáreas —unas mil más de las proyectadas el año pasado en una ... cartografía sometida a actualizaciones constantes— procedente de los acotados SG-50.002 Montes de Segovia y de SG-50.005 Montes de la Junta de Castilla y León en Segovia, que aporta una quinta parte de la superficie total.

Hay 38 términos municipales implicados —algunos representados en los dos acotados— repartidos por cinco comarcas distintas que, en definitiva, cubren prácticamente toda la provincia: Aldealengua de Pedraza, Ayllón, Basardilla, Boceguillas, Casla, Castillejo de Mesleón, Castro de Fuentidueña, Castrojimeno, Castroserracín, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Collado Hermoso, Común de Sepúlveda y Riaza, Duruelo, El Espinar, Fresno de Cantespino, Real Sitio de San Ildefonso, La Losa, Matabuena, Migueláñez, Domingo García, Ortigosa de Pestaño, Muñoveros, Navafría, Navalilla, Navares de Enmedio, Ciruelos de Pradales, Palazuelos de Eresma, Prádena, Riaza, Ribota, Riofrío de Riaza, Samboal, Santo Domingo de Pirón, Santo Tomé del Puerto, Sequera del Fresno, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torreadrada, Trescasas. A ellos se unen las Comunidades de Villa y Tierra de Pedraza, Segovia, Sepúlveda, y Fresno de Cantespino y la que integran.

Los acotados de la red Micocyl en Segovia siguen funcionando de igual manera hasta que se declare el parque micológico. Se pueden obtener y renovar los permisos de manera 'on-line', algo que la organización recomienda en los casos en que sea posible para evitar colapsar ayuntamientos modestos con efectivos justos.

Con la intención de no dar la imagen de que el parque micológico encarece el acceso al recurso, los municipios han mantenido los precios de 2024. Los de un día para uso recreativo (hasta cinco kilos) cuestan cinco euros; los de dos, ocho; y los de temporada, 40. Los de uso comercial de temporada suben hasta los 250. Y los locales tienen bonificación y pagan cinco euros por el de temporada recreativo y 25 por el comercial. Los empadronados y vinculados pueden ir a los ayuntamientos, pero la plataforma les reconoce si se han sacado permiso en las últimas dos campañas.