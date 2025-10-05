El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cesta de mimbre llena de níscalos, una de las especies micológicas más apreciadas. El Norte

Un mapa micológico de 38 municipios diseminado por todo el territorio segoviano

Los acotados de la red Micocyl en Segovia siguen funcionando de igual manera hasta que se declare el parque micológico

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:08

Comenta

El inminente parque micológico de Segovia tiene una superficie de 53.374,48 hectáreas —unas mil más de las proyectadas el año pasado en una ... cartografía sometida a actualizaciones constantes— procedente de los acotados SG-50.002 Montes de Segovia y de SG-50.005 Montes de la Junta de Castilla y León en Segovia, que aporta una quinta parte de la superficie total.

