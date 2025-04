El 25% de los locales del centro comercial Luz de Castilla están cerrados

El comercio local no pasa por su mejor momento. A la crisis del 2008, que dejó tocados a muchos establecimientos, junto al posterior cierre durante ... la pandemia, hay que añadir desde hace unos años el aumento de compras por Internet y el consiguiente descenso de ventas en tienda. Si por esto fuera poco, para varios establecimientos la puntilla ha llegado con los bonos ministeriales para viajar a Madrid de manera gratuita. Para Roberto Manso, presidente de Fecose, «desde que el autobús de Avanza es gratuito por los bonos ministeriales, mucha gente va al centro de Madrid a comprar porque les sale más barato desplazarse hasta el Primark de Gran Vía que a La Albuera en autobús urbano».

En Segovia cada vez quedan menos franquicias de ropa, debido en parte a una estrategia comercial global de la marca que prefiere centrarse en la venta 'on- line' cerrando puntos de atención al público. Este nuevo escenario, unido al cierre de otras tiendas, está llevando a muchas personas a viajar más a la capital de España para volver con bolsas de las compras que allí realizan.

El centro comercial Luz de Castilla, que abrió sus puertas en diciembre de 2002, tampoco pasa por su mejor momento. Una cuarta parte de los locales comerciales están cerrados. De los 38 espacios habilitados en los laterales a lo largo y ancho de todo el recinto, diez están cerrados. El mayor porcentaje de locales vacíos se sitúa en la planta superior, donde se ubica fundamentalmente la restauración. Según la normativa del centro comercial, pueden abrir de domingo a jueves de 12:30 a 23:30 y los fines de semana de 12:30 hasta la medianoche. En más de la mitad de los espacios habilitados cuelga el cartel de 'Se alquila', cinco de un total de nueve. Los negocios abiertos se reducen a dos de comida rápida y un restaurante-pizzería, a lo que hay que añadir la ludoteca donde habitualmente se quedan jugando los niños mientras los padres hacen las compras.

De los 38 espacios habilitados en los laterales a lo largo y ancho de todo el centro comercial, diez están cerrados

En la planta baja situada justo debajo de esta zona la situación mejora, ya que no hay ningún local comercial cerrado. Junto al establecimiento de bricolaje que ocupa un amplio espacio, se aglutinan hasta un total de seis franquicias de ropa, calzado, perfumería y belleza. Siete locales abiertos junto a dos negocios de punto de venta temporal situados en la galería junto a una administración de lotería.

En contraposición, el pasillo que conecta esta área con la entrada principal cuenta con 22 locales, de los que seis están cerrados, la mayoría en la zona situada frente al hipermercado. En este caso son dieciséis negocios de telefonía, juguetes, ropa, joyas, una óptica, una peluquería y un comercio de reparación del calzado entre otros, además de la cafetería Kiosko Plaza Norte al lado de la puerta de acceso. La suma de estos datos sitúan el porcentaje de locales cerrados ligeramente por encima del 25%. La gerencia del centro comercial ha rechazado valorar esta situación.

Si se pone la lupa en las diferencias o semejanzas que puede haber entre los negocios situados en la propia Segovia con los del Luz de Castilla, el presidente de Fecose considera que «los comercios que hay en el centro comercial tienen los mismos problemas que los del resto de la ciudad, es muy difícil rentabilizar». «Si además están en un sitio donde los alquileres son caros y tienes que abrir muchas horas (de 10:00 a 22:00 horas), con el consiguiente gasto de personal, es más difícil que si tienes un local en otros puntos de Segovia donde dispones de más libertad para adaptarlo a tu clientela», señala.

Sobre el descenso de ventas en el comercio de proximidad, el gerente de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), Juan Francisco Casado, considera que hace 20 años esto se debía en parte a la apertura de los centros comerciales, pero en la actualidad es en gran medida a la venta 'on- line', algo que afecta al pequeño comercio y a los grandes centros comerciales: «En 2002 el golpe para algunos comercios tradicionales fue muy importante, sobre todo para alimentación y electrodomésticos, aunque con el paso del tiempo se han ido aclimatando a la nueva situación. Ahora mismo el mayor impacto negativo viene de las compras por Internet».

En una década se jubilarán una gran parte de los comerciantes de la ciudad, lo que podría llevar «a una desaparición anunciada del comercio», según indica el presidente de Fecose. Exceptuando los de alimentación o cafeterías, no se consiguen traspasos fácilmente. Si a esto se le añade que las generaciones que vienen por detrás no quieren seguir en el oficio de sus padres, las tiendas de proximidad están en riesgo extremo. La ACS realiza un análisis similar: «El relevo generacional no existe. Incluso aquellos propietarios que tienen más de 55 años están aguantando con el negocio abierto hasta la jubilación, pero hay otros que prefieren cerrar y pagar las cuotas de autónomos desde los 62 o 63 años hasta llegar a una jubilación anticipada. Esto provoca que además de desaparecer los puestos de trabajo de los empleados, se vean afectados en su facturación los puestos indirectos como limpieza, suministros o asesoría», declara Casado.

En definitiva, un panorama poco alentador para el futuro del comercio tanto en las calles de la ciudad como en los centros comerciales por dos motivos fundamentales como indica el gerente de la ACS: «Resulta imposible competir con el atractivo que tiene Madrid, al igual que sucede con Internet, salvo que tengas algún producto muy específico».