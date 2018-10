El PP lleva a las Cortes generales la rehabilitación del Cervantes

Reproches en el último pleno del Ayuntamiento

Los obstáculos los pone el rival y los únicos avances son fruto de mi propio partido. En el pasado pleno ordinario del Ayuntamiento celebrado el viernes 5, los parlamentarios socialistas y los del grupo popular no dudaron en echarse en cara no haber tomado las medidas suficientes durante sus años de mandato tanto en el gobierno municipal como en el nacional. «Esperemos que vaya adelante porque el PP se comprometió», indicó Azucena Suárez, viceportavoz popular. Y por su parte, Bayón, en el día de su despedida tras dejar la concejalía de Segovia con dirección al Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología, aclaró que «mientras el PSOE gobierne, la rehabilitación se ejecutará». Entre medias queda Ciudadanos, grupo que llevó el estado de la obra al pasado pleno y cuya portavoz, María José García Orejana, reconoce que existe un «empuje» para que se realice pero defiende que «no es cuestión de quién se lleva el protagonismo» en referencia a la disputa PP-PSOE. En el mismo sentido habló Ángel Galindo, de Izquierda Unida, quien lamentó que la eterna reapertura del teatro haya servido todos estos años «como arma arrojadiza» para los partidos. «Para cuestiones así hay que buscar la unidad porque es la forma de ejercer más presión», consideró Galindo. Y entre medias, la vicesecretaria de Centrados,Esther Bermejo, acusó al igual que García Orejana y Galindo la pugna de los dos grandes partidos en este problema. «Segovia siempre es el patito feo, nos dan una miseria esté quien esté en el Gobierno», denunció, además de pedir a PP y PSOE que dejen de achacarse la no licitación de las obras y «que lo terminen». Clara Luquero, por su parte, lamentó queSegovia sea la única capital de provincia de la región sin un teatro municipal.