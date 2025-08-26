José Antonio Mateo y David Gutiérrez vuelven a cargar contra Sergio Iglesias

Los diputados provinciales no adscritos José Antonio Mateo y David Gutiérrez han criticado públicamente al concejal socialista en el Ayuntamiento de Martín Muñoz de las ... Posadas, Sergio Iglesias, por lo que consideran «una dejadez sistemática» en el ejercicio de sus funciones. Iglesias, que además es secretario de Organización del PSOE de Segovia, no habría asistido -según los diputados- a ningún pleno del municipio desde su constitución, con la única excepción del primero, el de toma de posesión.

La denuncia coincide con la reciente celebración de la séptima Feria del Tomate, un evento que califican como «clave» para la economía y promoción local. «Ni siquiera ha sido capaz de acompañar a los productores», lamenta Mateo. Gutiérrez añade que Iglesias «no tiene excusa» para su ausencia, ya que al trabajar como asesor político en las Subdelegaciones del Gobierno de Segovia y Ávila, su empleo estaría directamente vinculado a la política, permitiéndole justificar legalmente su participación en plenos.

Ambos exsocialistas, que abandonaron el grupo del PSOE en la Diputación tras no ser renovados en sus puestos dentro del partido por José Luis Aceves, recuerdan que el artículo 12 del Reglamento de Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece el deber inexcusable de asistir a los plenos. «Es una falta de respeto a los vecinos», insisten, y piden a Iglesias que dimita o que sea el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, quien le retire el acta.

Sergio Iglesias ha respondido asegurando que su ausencia en plenos se debe únicamente a motivos laborales. «Este año me han convocado a un pleno. Me pilló trabajando y no pude asistir. Lo justifiqué», ha explicado. Añade que «no hay que hacer montajes» y recuerda que su papel como concejal, dentro de una corporación de siete miembros (seis del PP y uno del PSOE), tiene una capacidad limitada de acción.

Iglesias también ha reprochado que las críticas provengan de José Antonio Mateo, la persona que según el actual secretario de Organización del PSOE le pidió que se presentase como concejal de Martín Muñoz de las Posadas. También critica a David Gutiérrez, a quien avaló para que fuera diputado provincial por el PSOE pese a no salir inicialmente como concejal de su municipio. «Que no malutilicen el aval que les dimos», ha subrayado.