El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Busardo ratonero encontrado muerto en Lastras del Pozo. El Norte

Investigan la muerte a tiros de un busardo en un área protegida de Segovia

El análisis del CRAS confirma cuatro perdigones en el cuerpo del ave y apunta a una persecución ilegal en plena Red Natura 2000

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

Un miembro del Colectivo Azálvaro, entidad que trabaja activamente en la conservación de la biodiversidad y en la reducción de los impactos ambientales derivados de ... actividades humanas, encontró en el municipio segoviano de Lastras del Pozo el pasado 19 de diciembre un busardo ratonero (Buteo buteo) muerto que, aparentemente, había sido abatido de un disparo. El levantamiento del cadáver fue realizado por la Unidad del Seprona de la Comandancia de Segovia tras ser alertados por personal de la entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  4. 4

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  8. 8 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  9. 9

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  10. 10 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Investigan la muerte a tiros de un busardo en un área protegida de Segovia

Investigan la muerte a tiros de un busardo en un área protegida de Segovia