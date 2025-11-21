Investigan la muerte a tiros de un busardo en un área protegida de Segovia

Un miembro del Colectivo Azálvaro, entidad que trabaja activamente en la conservación de la biodiversidad y en la reducción de los impactos ambientales derivados de ... actividades humanas, encontró en el municipio segoviano de Lastras del Pozo el pasado 19 de diciembre un busardo ratonero (Buteo buteo) muerto que, aparentemente, había sido abatido de un disparo. El levantamiento del cadáver fue realizado por la Unidad del Seprona de la Comandancia de Segovia tras ser alertados por personal de la entidad.

Los resultados del informe anatomopatológico emitido por el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid han confirmado que la causa de la muerte fue un disparo, determinándose la presencia de cuatro perdigones de plomo alojados en distintas partes del cuerpo del animal. Uno de ellos provocó una fractura abierta, conminuta y desplazada de cúbito y radio, lesión incompatible con la supervivencia. El ejemplar, encontrado en buen estado de conservación, presentaba además baja condición corporal, lo que indica que falleció poco tiempo después de recibir el impacto.

El entorno en el cual fue abatido el ejemplar forma parte de la Red de Áreas Protegidas de Castilla y León, incluido dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Estos espacios, que conforman la Red Natura 2000, están sujetos a medidas específicas de conservación destinadas a garantizar la protección y recuperación de especies silvestres. El busardo ratonero figura como especie reproductora en la Lista Roja de las Aves de España, y está asimismo incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que subraya la gravedad de cualquier acción ilegal que implique su persecución o muerte.

Colectivo Azálvaro lamenta «profundamente este nuevo episodio de persecución directa contra la fauna protegida, un problema que continúa afectando a las rapaces en la provincia de Segovia y en múltiples puntos de Castilla y León«. Recuerdan que disparar a un ejemplar de esta especie constituye una infracción muy grave, recogida tanto en la normativa estatal como autonómica, y puede derivar en responsabilidades administrativas y penales.

«Siempre es un hecho profundamente triste encontrarse con aves rapaces muertas en circunstancias como estas. El hábitat natural de estas especies combina espacios abiertos con áreas arboladas, y precisamente el término municipal de Lastras del Pozo reúne estas condiciones, lo que favorece la presencia de estas bellas aves. Por ello, tenemos la responsabilidad de protegerlas y garantizar su conservación», señala José Aguilera, presidente del Colectivo Azálvaro.

La entidad agradece la rápida intervención del Seprona y el trabajo del personal del CRAS de Segovia y Valladolid, cuyo análisis ha permitido esclarecer las causas de la muerte del ejemplar. Asimismo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier hallazgo de fauna herida o muerta en el medio natural, especialmente si se sospecha de actuaciones ilícitas, y reiteramos nuestro compromiso con la vigilancia, seguimiento y conservación de la biodiversidad.