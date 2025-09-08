El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de Carbonero el Mayor. El Norte

Investigan a dos personas por construcciones ilegales en un pueblo de Segovia

El Seprona detectó tres edificaciones irregulares en suelo rústico, una de ellas destinada a uso recreativo

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:58

La Guardia Civil de Segovia, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a dos hombres de 58 y 56 años como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio. Ambos figuraban como administradores solidarios de una empresa de construcción y habrían promovido varias edificaciones en suelo rústico común en el término municipal de Carbonero el Mayor. La operación, bautizada como Hauser, se enmarca en las actuaciones de control de irregularidades urbanísticas que el instituto armado lleva a cabo en la provincia de Segovia.

La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por el propio Seprona y tras un informe técnico emitido por el Ayuntamiento de Carbonero el Mayor, en el que se detallaban diferentes construcciones levantadas en suelo no urbanizable que no cumplían la normativa vigente. Los agentes comprobaron que al menos tres de ellas no podían ser legalizadas bajo ningún concepto. Una de las edificaciones era una nave agrícola construida a tan solo 35,5 metros de la vía pública, a pesar de que el planeamiento urbanístico exige un retranqueo mínimo de 100 metros. Además, la nave no se correspondía con el proyecto que había motivado la licencia de obras.

La segunda de las construcciones era un cobertizo que carecía de cualquier tipo de autorización y que tampoco sería legalizable por colindar directamente con otra propiedad. En tercer lugar, los agentes localizaron una caseta de aperos que, en lugar de destinarse al uso agrícola previsto, se había acondicionado en su interior para actividades de recreo y ocio. Este tipo de aprovechamiento está expresamente prohibido por la normativa urbanística municipal en suelo rústico común. Junto a estos tres inmuebles, se identificaron otras tres edificaciones pendientes de regularización por infracciones administrativas de carácter urbanístico.

La Guardia Civil recordó que las construcciones en suelo rústico están especialmente limitadas y que los usos residenciales o recreativos solo se permiten cuando se acreditan como necesarios para explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. De lo contrario, el Código Penal contempla sanciones severas, con penas de hasta cuatro años de prisión, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de uno a cuatro años, además de la posible demolición de las obras ilegales a cargo de sus autores.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  3. 3

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  7. 7 Programa completo de las Fiestas de Valladolid 2025
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Investigan a dos personas por construcciones ilegales en un pueblo de Segovia

Investigan a dos personas por construcciones ilegales en un pueblo de Segovia